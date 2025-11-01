Independiente Rivadavia cae por 2-0 en su visita a Aldosivi

► ESCUCHÁ ALDOSIVI- INDEPENDIENTE RIVADAVIA POR RADIO NIHUIL haciendo click aquí

A los diez minutos llegó la respuesta de Independiente Rivadavia. Un córner bien ejecutado por Thomas Ortega tuvo como destinatario a Juan Ignacio Barbieri. El delantero, con la marca encima, cabeceó y su remate pegó en el travesaño y se fue por encima del arco.

A los 17' llegó una nueva para la visita. Un centro desde la derecha de Mauro Peinipil y un mal despeje de un defensor de Aldosivi derivaron en que la pelota le quedara picando, a la altura del punto penal, a Barbieri. Algo incómodo, con la zurda, remató y la pelota fue despejada por un Jorge Carranza que estaba bien parado.

El reloj marcaba 32 minutos cuando una contra perfecta, encabezada por Nicolás Retamar, se convirtió en una nueva jugada de riesgo para la Lepra. EL ex Ferro trasladó y cambió de banda pra Ortega, quien la paró y envió un centro a la cabeza de Fabrizio Sartori. El delantero cabeceó y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Carranza.

En el complemento, Aldosivi ampió la ventaja en una de las primeras que tuvo. Cumpliendo con la ley de los dos cabezazos adentro del área, el dueño de casa puso el 2-0 de la mano de Agustín Palavecino, quien recién había ingresado al campo.