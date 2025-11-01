Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
TORNEO CLAUSURA

Independiente Rivadavia cae por 2-0 en su visita a Aldosivi

Justo Giani y Agustín Palavecino, uno en cada tiempo y ambos de cabeza, le dan la victoria a Aldosivi ante Independiente Rivadavia

Por UNO
Independiente Rivadavia se mide con Aldosivi en La Feliz.

Independiente Rivadavia se ve las caras con Aldosivi en el José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional. Alfredo Berti, cuidando titulares para la final de la Copa Argentina, optó por un equipo alternativo.

Pese a que la primera aproximación fue de la Lepra, el Tiburón golpeó en la primera que tuvo. El dueño de casa, que había avisado con un remate que despejó Mauro Peinipil en la línea, abrió el marcador a los tres minutos.

Justo Giani cabeceó en el punto penal, en soledad, tras un buen centro de Giuliano Cerato desde el sector derecho del ataque del equipo comandado por Guillermo Farré.

A los diez minutos llegó la respuesta de Independiente Rivadavia. Un córner bien ejecutado por Thomas Ortega tuvo como destinatario a Juan Ignacio Barbieri. El delantero, con la marca encima, cabeceó y su remate pegó en el travesaño y se fue por encima del arco.

A los 17' llegó una nueva para la visita. Un centro desde la derecha de Mauro Peinipil y un mal despeje de un defensor de Aldosivi derivaron en que la pelota le quedara picando, a la altura del punto penal, a Barbieri. Algo incómodo, con la zurda, remató y la pelota fue despejada por un Jorge Carranza que estaba bien parado.

El reloj marcaba 32 minutos cuando una contra perfecta, encabezada por Nicolás Retamar, se convirtió en una nueva jugada de riesgo para la Lepra. EL ex Ferro trasladó y cambió de banda pra Ortega, quien la paró y envió un centro a la cabeza de Fabrizio Sartori. El delantero cabeceó y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Carranza.

En el complemento, Aldosivi ampió la ventaja en una de las primeras que tuvo. Cumpliendo con la ley de los dos cabezazos adentro del área, el dueño de casa puso el 2-0 de la mano de Agustín Palavecino, quien recién había ingresado al campo.

