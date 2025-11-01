Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Baja sensible

Atento, Godoy Cruz: la figura que pierde San Martín de San Juan para la gran final

A horas de un duelo clave por la permanencia, San Martín de San Juan no podrá contar con un jugador fundamental para Leandro Romagnoli

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Omar Asad arma su Tomba pensando en San Martín de San Juan.

Un día nada más queda para la gran final por la permanencia. El término de final es, básicamente, por lo que se juegan Godoy Cruz y San Martín de San Juan: ni más ni menos que la permanencia en Primera División. A horas de una nueva edición del clásico regional, en la vecina provincia se encendieron las alarmas.

Leandro Romagnoli tenía todo definido para visitar el Feliciano Gambarte con el objetivo de llevarse un buen resultado. Sin embargo, el hermetismo y la tranquilidad que reinaban en San Martín de San Juan se vieron alterados por la baja de Sebastián González, lesionado y descartado para el duelo ante el Tomba.

gonzalez
El Pulpito, manija de San Martín de San Juan, sensible baja.

El Pulpito tuvo una dolencia muscular, fue evaluado y no tuvo el ok del cuerpo médico ni siquiera para viajar a Mendoza. Por eso, al entrenador de San Martín de San Juan se le abre un hueco en una zona crucial del equipo como es la gestación y la generación de fútbol, algo que el 10 le da en cantidad.

Obligado a cambiar, Leandro Romagnoli pondría en lugar de González a Marco Iacobellis, sin mutar del 4-2-3-1 que viene utilizando como sistema predilecto. La otra ingógnita que rondaba por a cabeza del Pipi era el delantero de área, inclinándose finalmente por Maestro Puch en lugar de Barrera.

El probable de San Martín de San Juan

Matías Borgnogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde ,Lucas Diarte, Diego González, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch.

La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a San Martín de San Juan

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Pol Fernández o Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira o Misael Sosa, Walter Montoya; Agustín Auzmendi y Santino Andino.

