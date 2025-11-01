Atento, Godoy Cruz: la figura que pierde San Martín de San Juan para la gran final

Obligado a cambiar, Leandro Romagnoli pondría en lugar de González a Marco Iacobellis, sin mutar del 4-2-3-1 que viene utilizando como sistema predilecto. La otra ingógnita que rondaba por a cabeza del Pipi era el delantero de área, inclinándose finalmente por Maestro Puch en lugar de Barrera.
El probable de San Martín de San Juan
Matías Borgnogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde ,Lucas Diarte, Diego González, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch.
La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a San Martín de San Juan
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Pol Fernández o Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira o Misael Sosa, Walter Montoya; Agustín Auzmendi y Santino Andino.