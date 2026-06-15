La inteligencia artificial, los sensores de última generación y la integración con drones se han convertido en elementos clave para los programas militares del siglo XXI. Con ese objetivo, Italia presentó el AW249 Fenice, un helicóptero de combate
Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de Estados Unidos: cuenta con sensores de última generación
Italia apuesta por la modernización de su fuerza aérea con el desarrollo del helicóptero de combate AW249 Fenice
El mismo fue desarrollado por la compañía Leonardo que busca convertirse en uno de los sistemas de ataque más avanzados de Europa y competir directamente con el AH-64 Apache, el helicóptero de combate de Estados Unidos que domina este segmento desde hace décadas.
Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de Estados Unidos: cuenta con sensores de última generación
A diferencia de generaciones anteriores, el helicóptero AW249 fue diseñado para operar en campos de batalla altamente digitalizados. El aparato incorpora sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar grandes volúmenes de información provenientes de radares, sensores ópticos y equipos de vigilancia.
Esta capacidad permite a la tripulación identificar amenazas con mayor rapidez y mejorar la toma de decisiones durante una misión. Otro de sus aspectos más innovadores es la posibilidad de coordinar drones desde la propia cabina. Gracias a esta función, el helicóptero puede ampliar su capacidad de reconocimiento y vigilancia sin exponer directamente a la aeronave a zonas de riesgo.
Como es este helicóptero de Italia
Con un peso máximo de despegue de 8,3 toneladas, este helicóptero de Italia está equipado con un cañón Gatling de 20 milímetros y puede emplear misiles aire-tierra, misiles aire-aire y cohetes guiados. Además, incorpora sistemas de protección electrónica, blindaje reforzado y tecnologías destinadas a reducir su vulnerabilidad frente a amenazas modernas.
El programa forma parte de la estrategia italiana para reemplazar a los helicópteros AW129 Mangusta, que llevan más de tres décadas en servicio. El primer vuelo del AW249 se realizó en 2022 y las primeras entregas operativas al Ejército de Italia están previstas para 2028.
Entre los factores más destacados de esta aeronave
- Es el primer helicóptero de combate desarrollado completamente por Italia en más de 30 años. Fue concebido para sustituir al AW129 Mangusta, en servicio desde la década de 1990.
- Puede despegar con hasta 8,3 toneladas de peso. Esto le permite transportar más armamento, combustible y equipos electrónicos que su predecesor.
- Italia planea incorporar hasta 48 unidades. El programa ya cuenta con pedidos confirmados y se perfila como la futura columna vertebral de la aviación de combate del Ejército italiano.