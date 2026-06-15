Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de Estados Unidos: cuenta con sensores de última generación

Esta capacidad permite a la tripulación identificar amenazas con mayor rapidez y mejorar la toma de decisiones durante una misión. Otro de sus aspectos más innovadores es la posibilidad de coordinar drones desde la propia cabina. Gracias a esta función, el helicóptero puede ampliar su capacidad de reconocimiento y vigilancia sin exponer directamente a la aeronave a zonas de riesgo.

Helicóptero (1)

Como es este helicóptero de Italia

Con un peso máximo de despegue de 8,3 toneladas, este helicóptero de Italia está equipado con un cañón Gatling de 20 milímetros y puede emplear misiles aire-tierra, misiles aire-aire y cohetes guiados. Además, incorpora sistemas de protección electrónica, blindaje reforzado y tecnologías destinadas a reducir su vulnerabilidad frente a amenazas modernas.

El programa forma parte de la estrategia italiana para reemplazar a los helicópteros AW129 Mangusta, que llevan más de tres décadas en servicio. El primer vuelo del AW249 se realizó en 2022 y las primeras entregas operativas al Ejército de Italia están previstas para 2028.

Entre los factores más destacados de esta aeronave