Inicio Ovación Fútbol Leandro Romagnoli
Duelo clave

La decisión de Leandro Romagnoli en San Martín de San Juan para la final con Godoy Cruz

A dos días de un partido crucial por la permanencia, Leandro Romagnoli definió su equipo con una premisa que considera clave

Por UNO
Leandro Romagnoli pone jugadores de experiencia para el clásico.

Leandro Romagnoli pone jugadores de experiencia para el clásico.

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se juegan un mano a mano fundamental en sus aspiraciones de permanencia. El domingo en el Feliciano Gambarte, el clásico regional de cuyo dirime mucho más que la gastada folclórica. Hay una plaza en la elite en juego, con lo que significa, y Leandro Romagnoli lo tiene claro.

Si bien el hermetismo reina en la vecina provincia, el entrenador del Verdinegro le va dando forma a su equipo con una premisa clara: en un duelo de estas características la experiencia es clave, por eso, la alineación que tiene en mente es con jugadores de rodaje en lugar de pibes que asoman.

san martin san juan 1 (1)
El San Martín de San Juan de Leandro Romagnoli viene de dos triunfos ante CASLA y el Rojo.

El San Martín de San Juan de Leandro Romagnoli viene de dos triunfos ante CASLA y el Rojo.

La única duda que rondó en la cabeza de Leandro Romagnoli fue el centro atacante: Ignacio Maestro Puch o Santiago Barrera. Si bien los dos puntas tienen 22 años, el recorrido de uno es distinto al del otro. Mientras Puch acumula 94 partidos entre San Martín de San Juan, Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda (más 14 encuentros en el Sub 20), Barrera apenas tiene 12 encuentros en el Santo sanjuanino. Asunto terminado.

Es más, Maestro Puch y Lecanda serán los únicos por debajo de la línea de los 25 años del equipo titular que imagina Leandro Romagnoli, dejando en claro su sentido de poner tipos curtidos: Borgogno (27 años), Diarte (32), Recalde (30), Lecanda (23), Portillo (25), González (37), Watson (27), Tijanovich (29), Fernández (27) y Puch (22).

La palabra de Omar Asad a horas de la final que jugará Godoy Cruz

Omar Asad habló en conferencia de prensa y dejó su mirada del arranque de su tercer ciclo: "Hemos trabajado mucho en varios aspectos fundamentales para este tipo de partidos. Primero, el ánimo, la concentración y estar fuertes mentalmente para esta clase de partidos. Después, en la parte táctica, hoy hicimos fútbol. Busqué una base y mañana podemos llegar a hacer otra variante más, previamente haber sacado conclusiones de lo que puedo llegar a vislumbrar para el once del domingo. Tengo tiempo como para confirmarlo, pero estoy conforme por cómo se brindaron todos".

A poco más de una semana de su llegada, Asad brindó una radiografía del plantel con el que se encontró: "Lo que encontré fue un equipo que quiere salir de esta situación, mucha predisposición y estamos muy contentos con la demostración de actitud de los muchachos. Los trabajos fueron con una flecha hacia arriba siempre, en el día a día mejoramos notablemente".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas