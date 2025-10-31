La decisión de Leandro Romagnoli en San Martín de San Juan para la final con Godoy Cruz

Es más, Maestro Puch y Lecanda serán los únicos por debajo de la línea de los 25 años del equipo titular que imagina Leandro Romagnoli, dejando en claro su sentido de poner tipos curtidos: Borgogno (27 años), Diarte (32), Recalde (30), Lecanda (23), Portillo (25), González (37), Watson (27), Tijanovich (29), Fernández (27) y Puch (22).

La palabra de Omar Asad a horas de la final que jugará Godoy Cruz

Omar Asad habló en conferencia de prensa y dejó su mirada del arranque de su tercer ciclo: "Hemos trabajado mucho en varios aspectos fundamentales para este tipo de partidos. Primero, el ánimo, la concentración y estar fuertes mentalmente para esta clase de partidos. Después, en la parte táctica, hoy hicimos fútbol. Busqué una base y mañana podemos llegar a hacer otra variante más, previamente haber sacado conclusiones de lo que puedo llegar a vislumbrar para el once del domingo. Tengo tiempo como para confirmarlo, pero estoy conforme por cómo se brindaron todos".

A poco más de una semana de su llegada, Asad brindó una radiografía del plantel con el que se encontró: "Lo que encontré fue un equipo que quiere salir de esta situación, mucha predisposición y estamos muy contentos con la demostración de actitud de los muchachos. Los trabajos fueron con una flecha hacia arriba siempre, en el día a día mejoramos notablemente".