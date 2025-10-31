"Queríamos alegrar a la gente": la casa de la Emilio Civit que sorprendió para Halloween

Embed - Los mendocinos se suman a Halloween con disfraces y festejos por toda la ciudad

El testimonio del dueño de la casa

El dueño de casa explicó que hace 4 años realizan estas intervenciones durante distintos eventos y fiestas patrias, como el Día de la Independencia, el 25 de Mayo y Navidad.

"Esto arrancó viendo una Argentina que tiene mucha tristeza. Ahí se nos ocurrió que era momento de alegrar un poco a la gente para que por lo menos se detenga un minutito y sacarles una sonrisa", contó.

Gabriel sumó que "es una locura" la viralización del frente de casa y que los vecinos van a sacarse fotos todo el tiempo con la decoración de Halloween. Y también que generó un impacto positivo en la cuadra, aunque comenzaron la idea teniendo preocupación de no molestar a los otros vecinos.

La inversión que conllevó decorar el frente

Sobre la inversión en la ornamentación, Gabriel explicó que tiene una empresa dedicada a la iluminación, pantallas y sonido, por lo que ya contaba con gran parte del equipamiento técnico.

En la ventana se pueden ver tiburones generados con una técnica llamada "mapping". "Se realiza con proyectores, con retroproyección a través de telas especiales. Así logramos un impacto visual muy importante", detalló.

"El resto de los objetos desparramados por todo el frente son cosas que hemos ido acumulando y reciclando con el tiempo, de viajes y otros lugares", explicó. Además, sumó que su esposa, Gabriela, es decoradora y lo ayuda con las ambientaciones.

Para la noche del 31 de octubre, Gabriel tiene pensado comprar caramelos para los niños que pasen por su casa.

"Voy a solicitar que la Policía nos ayude para el 31, sería fantástico", dijo, tras contar que un delincuente intentó ingresar a la propiedad para robar parte de la decoración.

Como Gabriela, una vecina del barrio Dalvian se ganó un premio por la ambientación de su casa en el 2024 y este año va por más.