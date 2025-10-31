El abuelo con título nobiliario que festeja Halloween desde hace 30 años: se hace llamar "el conde"

mario crespo halloween "Es una alegría enorme que los chicos se me acerquen y hasta me dejen cartas", dice Mario. Foto: gentileza

Y agrega: “Realmente es una alegría enorme”.

Para Carolina Sanchi, una de las vecinas que más participa de esta celebración de Halloween en el barrio Dalvian (y quien fue premiada el año pasado por la ambientación de su vivienda, a la que denominó La Llorona) personajes como el conde son parte del alma del evento: “Hay gente que realmente se pone en personaje y eso contagia. Creo que esa es la magia del Halloween en Dalvian: todos nos animamos a jugar, sin importar la edad”.

Una tradición que crece: celebrar Halloween

Cada 31 de octubre, las calles internas del barrio se llenan de familias disfrazadas, niños que golpean puertas pidiendo dulces y casas transformadas en escenarios de película. Lo que hace apenas unos años era una costumbre importada, hoy es parte del calendario social del barrio.

“Creo que Halloween ya se instaló acá. Y está buenísimo que así sea, porque es una fiesta donde lo importante no es gastar, sino crear, compartir, divertirse. Ver a los chicos felices es lo mejor. Es un momento de alegría en medio de tanta rutina”, reflexiona Carolina.

mario crespo dalvian Todos los años, "el conde" aparece para divertir a los chicos.

Este viernes, desde las 19, la casa de La Llorona volverá a abrir sus puertas al público con un show para toda la familia. Habrá música, sorpresas y, por supuesto, dulces para los más pequeños.

“Queremos que todos vengan disfrazados, que participen y que se diviertan. Para mí, eso es Halloween: una excusa para encontrarnos, reírnos y compartir algo lindo entre vecinos”, concluye Carolina.