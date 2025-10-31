Tomar clavo de olor con limón: la bebida que refuerza el sistema inmunológico

Por su parte, el limón es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. También ayuda a depurar el organismo, mejora la digestión y tiene un potente efecto antiviral y desintoxicante.

Cuando se combinan, ambos ingredientes forman una bebida que potencia sus beneficios, ayudando a prevenir resfriados, aliviar el dolor de garganta y mantener las defensas altas durante los cambios de estación. Es decir, cuidan gran parte de nuestra salud.

Cómo preparar la bebida de clavo de olor con limón

Prepararla es muy fácil y solo requiere ingredientes naturales que seguramente tenés en casa: 3 clavos de olor - 1 taza de agua - Jugo de medio limón - una cucharadita de miel para endulzar.

bebida de clavo de olor En la medicina tradicional o como parte de los remedios caseros, el limón y clavo de olor forman parte de varias infusiones por sus propiedades nutricionales.

Para prepararla, calentá el agua hasta que hierva. Agrega los clavos de olor y dejalos hervir durante 5 minutos. Después retirá del fuego y cuela la infusión, ahora tenés que agregar el jugo de limón y la miel. Y listo, toma la bebida tibia, preferentemente en ayunas o antes de dormir.

Beneficios de esta bebida

El limón con el clavo de olor fortalece las defensas del organismo.

Alivia síntomas respiratorios como congestión o tos leve.

Ayuda a reducir la inflamación y ayuda cuando hay dolor de garganta.

Estimula la digestión y combate la acidez.

Desintoxica el cuerpo y mejora la energía diaria.

Ayuda contra el mal aliento.

Reducen el riesgo de contraer cáncer.

Las personas con gastritis, úlceras o presión alta deben consultar a un médico antes de incorporarlo. Tampoco se recomienda abusar del clavo de olor, ya que su aceite esencial es muy concentrado.