Luego de lo que significó para el argentino Franco Colapinto el haber quedado en la 16ª posición del Gran Premio de México de F1, ahora el piloto del equipo Alpine está en el centro de la escena al conocerse imágenes sobre un candente romance.
Colapinto y un nuevo romance: acaramelado y a los besos con una conocida cantante en México
Se filtraron algunos videos donde se ve a Colapinto, piloto argentino de F1, junto a una conocida cantante. Todo sucedió en la previa del GP de México
Por estas horas, todo el mundo habla de Franco Colapinto y su relación con la cantante uruguaya Meri Deal, quien saltó a la fama como vocalista de la banda cumbia-pop, Tocó Para Vos.
El programa de chimentos LAM que conduce el periodista Ángel de Brito fue quien difundió imágenes y dio información detallada de esta relación, que llama mucho la atención y hoy por hoy está en boca de todos los seguidores del piloto argentino de F1.
Colapinto y un romance en México
Todo comenzó en la previa del Gran Premio de México de F1, disputado el pasado fin de semana, en el que Franco Colapinto fue 16º y el ganador fue Lando Norris (McLaren).
Entre evento y evento que forman parte de la previa de todo Gran Premio de F1 del calendario, Franco Colapinto, de 22 años de edad, asistió a una discoteca exclusiva en México, donde estuvo buena parte de la noche con la cantante y compositora Meri Deal, de 28.
Entre risas y toqueteos, las imágenes muestran cómo Colapinto y la cantante se dan un beso y algo más.
Además, se puede ver cómo se pasean de un lado para otro bien juntitos, como dos enamorados.
En el programa de chimentos aseguran de que se retiraron juntos de la discoteca, instantes antes de que Franco Colapinto comenzar a incursionar las prácticas libres, la clasificación y la carrera central de la F1 en México.
Colapinto y su agenda en la F1
Luego de lo que significó el Gan Premio de México para el piloto argentino Franco Colapinto, la máxima escudería del automovilismo mundial desembarcará el próximo fin de semana en Brasil, más precisamente en el autódromo de Interlagos.
Será la 21 fecha del Mundial de F1, en la que Franco Colapinto tendrá un gran apoyo del público argentino, y que tendrá este cronograma de competencia:
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 a 12:30 horas
- Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 horas
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11 a 12 horas
- Clasificación: 15 a 16 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14 horas
Nota: los horarios corresponden al huso horario de Argentina.