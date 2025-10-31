Colapinto y un nuevo romance: acaramelado y a los besos con una conocida cantante en México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/httpsjaaz/status/1984038983782035883&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO É GATO pic.twitter.com/Vv34W3I07f — Jazmín (@httpsjaaz) October 30, 2025

Colapinto y un romance en México

Todo comenzó en la previa del Gran Premio de México de F1, disputado el pasado fin de semana, en el que Franco Colapinto fue 16º y el ganador fue Lando Norris (McLaren).

Entre evento y evento que forman parte de la previa de todo Gran Premio de F1 del calendario, Franco Colapinto, de 22 años de edad, asistió a una discoteca exclusiva en México, donde estuvo buena parte de la noche con la cantante y compositora Meri Deal, de 28.

meri-deal-cantante Meri Deal, cuando era vocalista de la banda Toco Para Vos.

Entre risas y toqueteos, las imágenes muestran cómo Colapinto y la cantante se dan un beso y algo más.

Además, se puede ver cómo se pasean de un lado para otro bien juntitos, como dos enamorados.

En el programa de chimentos aseguran de que se retiraron juntos de la discoteca, instantes antes de que Franco Colapinto comenzar a incursionar las prácticas libres, la clasificación y la carrera central de la F1 en México.

meri-deal La cantante y compositora uruguaya, Meri Deal.

Colapinto y su agenda en la F1

Luego de lo que significó el Gan Premio de México para el piloto argentino Franco Colapinto, la máxima escudería del automovilismo mundial desembarcará el próximo fin de semana en Brasil, más precisamente en el autódromo de Interlagos.

Será la 21 fecha del Mundial de F1, en la que Franco Colapinto tendrá un gran apoyo del público argentino, y que tendrá este cronograma de competencia:

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11:30 a 12:30 horas

Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 horas

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11 a 12 horas

Clasificación: 15 a 16 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14 horas

Nota: los horarios corresponden al huso horario de Argentina.