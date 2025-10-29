Más allá que Franco Colapinto no guarda los mejores recuerdos del GP de Brasil, el piloto argentino se refirió a sus expectativas y al sentimiento de revancha que puede llegar a tener en un circuito donde no logró finalizar la carrera tras chocar en la vuelta 32.
Ahora la cita de la Fórmula 1 lo recibe con más experiencia, en otro momento de su vida aunque con un monoplaza más lento y con la ansiedad que produce no saber si en 2025 continuará siendo parte de los planes de Alpine como piloto titular.
Qué dijo Colapinto en la previa del GP de Brasil
El cronograma de actividades en Interlagos comenzará el viernes 7 de noviembre con las prácticas libres durante la mañana mientras que en la tarde se realizarán las clasificaciones para la carrera de Sprint.
Es así que el sábado se realizará el Sprint del GP de Brasil hasta el mediodía y en la tarde comenzará la acción para dejar todo preparado para el domingo ya que se realizará la clasificación para el evento principal. El domingo se llevará adelante la carrera donde Franco Colapinto buscará dejar atrás lo sucedido en 2024 cuando quedó fuera de competencia.
Con ese objetivo en mente, declaró frente a la prensa: "Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas".
En Brasil se vivió un momento estelar cuando Franco Colapinto, con el empuje y gritos de sus compatriotas, decidió avanzar a Hamilton en una imagen que quedó para el recuerdo.
Se viene Brasil y quiero recordarles este momento..
Franco Colapinto y un declive en Williams que comenzó en Brasil
A principio de mes James Vowles, jefe en Williams, explicó que el piloto argentino venía teniendo buenas actuaciones, pero al saber que no tenía un monoplaza para el 2025 (la escudería británica había firmado con Carlos Sainz y Alex Albon, su actitud en pista cambió: "Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir".
"Así que la presión sobre sus hombros era ‘tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene’", explicó Vowles; en sintonía con eso el piloto agregó: "Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades".
No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando. No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando.
Entre las complicaciones previas a la competencia se sumó un fin de semana de mucha lluvia y el fallecimiento del abuelo de Franco Colapinto: "Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil. Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana, por eso quiero ir y disfrutar mucho este".
"Tengo muchas ganas de tener un mejor fin de semana y compensar lo del año pasado", concluyó el piloto argentino que espera que Alpine confirme su titularidad en Sudamérica teniendo en cuenta la gran ola de hinchas argentinos que se harán presentes.