Qué dijo Colapinto en la previa del GP de Brasil

Es así que el sábado se realizará el Sprint del GP de Brasil hasta el mediodía y en la tarde comenzará la acción para dejar todo preparado para el domingo ya que se realizará la clasificación para el evento principal. El domingo se llevará adelante la carrera donde Franco Colapinto buscará dejar atrás lo sucedido en 2024 cuando quedó fuera de competencia.

Con ese objetivo en mente, declaró frente a la prensa: "Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas".

En Brasil se vivió un momento estelar cuando Franco Colapinto, con el empuje y gritos de sus compatriotas, decidió avanzar a Hamilton en una imagen que quedó para el recuerdo.

EL RUIDO QUE GENERÓ EL ADELANTAMIENTO DE FRANCO COLAPINTO A LEWIS HAMILTON.

Franco Colapinto y un declive en Williams que comenzó en Brasil

A principio de mes James Vowles, jefe en Williams, explicó que el piloto argentino venía teniendo buenas actuaciones, pero al saber que no tenía un monoplaza para el 2025 (la escudería británica había firmado con Carlos Sainz y Alex Albon, su actitud en pista cambió: "Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir".

Franco Colapinto - James Vowles James Vowles se refirió a las dificultades que tuvo Franco Colapinto luego de buenas carreras.

"Así que la presión sobre sus hombros era ‘tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene’", explicó Vowles; en sintonía con eso el piloto agregó: "Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades".

No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando. No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando.

Entre las complicaciones previas a la competencia se sumó un fin de semana de mucha lluvia y el fallecimiento del abuelo de Franco Colapinto: "Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil. Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana, por eso quiero ir y disfrutar mucho este".

"Tengo muchas ganas de tener un mejor fin de semana y compensar lo del año pasado", concluyó el piloto argentino que espera que Alpine confirme su titularidad en Sudamérica teniendo en cuenta la gran ola de hinchas argentinos que se harán presentes.