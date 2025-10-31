¿Cómo le fue a Independiente Rivadavia jugando en cancha de Instituto?

Enfrentando a Instituto, Independiente Rivadavia fue al Presidente Perón en 11 oportunidades, con un saldo adverso: ganó únicamente una vez, empató en cuatro oportunidades y perdió 6 encuentros. La única alegría se dio en la temporada 2015, con un éxito 1 a 0 gracias al tanto del Loco José Méndez.

Se encuentran otra vez. Damián Toledo (Independiente Rivadavia) y Marcos Aguirre (Instituto), durante el partido del miércoles último en Córdoba. Foto: Télam

A ese historial hay que agregarle otros dos encuentros por Copa Argentina, casualidad mediante, ambos en el 2015 pero el otro certamen. En 32vos, Independiente Rivadavia eliminó a Huracán, por entonces campeón vigente tras haber ganado la edición 2014 pero el sueño terminó en la próxima instancia con un duro 0-3 contra Quilmes.