¿Cómo le fue a Independiente Rivadavia jugando en cancha de Instituto?

El estadio Presidente Perón albergará la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors: ¿Fuerte o tierra fértil?

Por Amadeo Inzirillo [email protected]
El Presidente Perón recibió a Independiente Rivadavia en 13 oportunidades entre B Nacional y Copa Argentina.

Independiente Rivadavia solo piensa en La Gloria. La final de la Copa Argentina asoma y no hay ansiedad que aguante. El estadio de Instituto fue, tras una importante demora, la sede elegida para la definición versus Argentinos Juniors, estadio que la Lepra conoce a la perfección y en el que ha jugado bastante.

Enfrentando a Instituto, Independiente Rivadavia fue al Presidente Perón en 11 oportunidades, con un saldo adverso: ganó únicamente una vez, empató en cuatro oportunidades y perdió 6 encuentros. La única alegría se dio en la temporada 2015, con un éxito 1 a 0 gracias al tanto del Loco José Méndez.

Se encuentran otra vez. Damián Toledo (Independiente Rivadavia) y Marcos Aguirre (Instituto), durante el partido del miércoles último en Córdoba. Foto: Télam

A ese historial hay que agregarle otros dos encuentros por Copa Argentina, casualidad mediante, ambos en el 2015 pero el otro certamen. En 32vos, Independiente Rivadavia eliminó a Huracán, por entonces campeón vigente tras haber ganado la edición 2014 pero el sueño terminó en la próxima instancia con un duro 0-3 contra Quilmes.

De esta manera, el saldo total de Independiente Rivadavia jugando de manera oficial en cancha de Instituto data de 13 partidos con 2 victorias, 4 empates y 7 derrotas. En cuanto a goles, la Lepra recibió 14 en contra y marcó un total de 8 a favor. Dicho historial ahora tendrá un nuevo capítulo, con el aliciente de que vale una estrella.

Historial de Independiente Rivadavia en cancha de Instituto

  • 2021 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-0
  • 2016/2017 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2015 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-1
  • 2015 32vos Copa Argentina 1-0 vs Huracán
  • 2015 16vos Copa Argentina 0-3 vs Quilmes
  • 2013/2014 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 2-2
  • 2012/2013 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-0
  • 2011/2012 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-1
  • 2010/2011 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2009/2010 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2008/2009 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 3-2
  • 2007/2008 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 2-1

