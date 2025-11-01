En el universo de series y películas de Netflix, French Lover se posiciona como una de las grandes apuestas románticas de 2025. Dirigida por Nina Rives y protagonizada por Sara Giraudeau y Omar Sy, esta producción francesa combina encanto, humor y sensibilidad en una historia que captura la esencia del amor moderno.
La comedia romántica francesa de 2025 que hará latir tu corazón y está en Netflix
Netflix suma a su catálogo de series y películas 2025 una comedia romántica francesa llena de humor excéntrica
Ambientada en Francia, la película de Netflix ofrece un tono excéntrico y conmovedor, fiel al estilo de las comedias románticas europeas que tanto atraen al público global. Estrenada el 27 de septiembre de 2025, French Lover tiene una duración de 2 horas y confirma que el romance a la francesa sigue vigente.
Tal como señaló el crítico Juan Pablo Russo en Escribiendo Cine, “lejos de reinventar el género, la película confirma que la comedia romántica francesa todavía encuentra modos de dialogar con un público global”. French Lover es una propuesta ideal para quienes buscan una historia liviana y emocional dentro del extenso catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la película French Lover
La sinopsis oficial de la película French Lover versa: “Él vive a lo grande su vida de actor famoso. Ella es humilde y apenas llega a fin de mes. No tienen nada en común…, salvo la chispa imposible de apagar”.
Abel Camara (Omar Sy) es una estrella, un ‘sex symbol’… Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo: éxito, dinero y el cariño del público. Pero no está pasando por su mejor momento.
Marion (Sara Giraudeau), en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.
Netflix: tráiler de la película French Lover
Reparto de French Lover, película de Netflix
- Omar Sy (Abel)
- Sara Giraudeau (Marion)
- Alban Ivanov (Sami)
- Pascale Arbillot (Camille)
- Agnes Hurstel (Estelle)
- Xavier Lacaille (Cédric)
- Cindy Bruna (Lena)
- Amaury de Crayencour (Antoine)
Dónde ver la película French Lover, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película French Lover se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película French Lover se puede ver en Netflix.
- España: la película French Lover se puede ver en Netflix.