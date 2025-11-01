La comedia romántica francesa de 2025 que hará latir tu corazón y está en Netflix

netflix-french-lover-pelicula French Lover es una comedia romántica francesa que está en Netflix y combina humor excéntrico y emoción, protagonizada por Sara Giraudeau y Omar Sy.

Netflix: de qué trata la película French Lover

La sinopsis oficial de la película French Lover versa: “Él vive a lo grande su vida de actor famoso. Ella es humilde y apenas llega a fin de mes. No tienen nada en común…, salvo la chispa imposible de apagar”.

Abel Camara (Omar Sy) es una estrella, un ‘sex symbol’… Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo: éxito, dinero y el cariño del público. Pero no está pasando por su mejor momento.

french lover- película (1) French Lover está en Netflix con romance, excentricidad y la sensibilidad del cine francés que conquista al público global.

Marion (Sara Giraudeau), en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Netflix: tráiler de la película French Lover

Reparto de French Lover, película de Netflix

Omar Sy (Abel)

Sara Giraudeau (Marion)

Alban Ivanov (Sami)

Pascale Arbillot (Camille)

Agnes Hurstel (Estelle)

Xavier Lacaille (Cédric)

Cindy Bruna (Lena)

Amaury de Crayencour (Antoine)

