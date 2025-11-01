Turismo Carretera: Julián Santero buscará alcanzar la punta del campeonato en Paraná

Este sábado arranca la actividad de la 13ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera y tendrá como escenario el autódromo Ciudad de Paraná, en la capital de Entre Ríos. Será la antepenúltima carrera del año en la disputa de la Copa de Oro.
El mendocino Julián Santero, vigente campeón del Turismo Carretera buscará su primer triunfo y alcanzar al líder Agustín Canapino en Paraná, por la 13ª fecha
Este sábado arranca la actividad de la 13ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera y tendrá como escenario el autódromo Ciudad de Paraná, en la capital de Entre Ríos. Será la antepenúltima carrera del año en la disputa de la Copa de Oro.
Allí estará como protagonista el campeón vigente de la categoría más tradicional y antigua del automovilismo argentino, el mendocino Julián Santero (Ford), que como escolta buscará darle alcance al líder actual, Agustín Canapino (Chevrolet).
La carrera podrá verse por la TV Pública y Deportv. También puede verse vía streaming por la plataforma MotorPlay.
La actividad se inicia este sábado desde las 11.05, con el primer entrenamiento. El segundo ensayo comenzará a las 13.20, y finalmente, a las 16.03 se hará la prueba de Clasificación.
El domingo se correrán las tres series del Turismo Carretera, comenzando a las 10.10 (1ª), y continuarán a las 11 (2ª) y 13.30 (3ª). La final tendrá largada a las 13.30.
El circuito de Paraná tiene una cuerda de 4219 metros, y el récord de vueltas lo ostenta Gabriel Ponce de León desde el 25 de agosto del 2012, cuando cronometró un tiempo de 1minuto 26 segundos 810 milésimas (1' 26'' 810/1000),a una velocidad de 174,961 km/h.
Pto. Piloto Marca Ptos.
1° Agustín Canapino Camaro 350.5
2° Julián Santero Mustang 325
3° Marcelo Agrelo Toyota 301
4° Mauricio Lambiris Mustang 297
5° Juan M. Trucco Dodge 284.5