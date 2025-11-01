Turismo Carretera: Julián Santero buscará alcanzar la punta del campeonato en Paraná

automovilismo-turismo carretra-julian santero-san luis (1) Julián Santero. Foto: Gentileza ACTC

La actividad de la 13ª fecha del Turismo Carretera en Paraná

La actividad se inicia este sábado desde las 11.05, con el primer entrenamiento. El segundo ensayo comenzará a las 13.20, y finalmente, a las 16.03 se hará la prueba de Clasificación.

El domingo se correrán las tres series del Turismo Carretera, comenzando a las 10.10 (1ª), y continuarán a las 11 (2ª) y 13.30 (3ª). La final tendrá largada a las 13.30.

El circuito de Paraná tiene una cuerda de 4219 metros, y el récord de vueltas lo ostenta Gabriel Ponce de León desde el 25 de agosto del 2012, cuando cronometró un tiempo de 1minuto 26 segundos 810 milésimas (1' 26'' 810/1000),a una velocidad de 174,961 km/h.

Cómo está el Campeonato del Turismo Carretera

Pto. Piloto Marca Ptos.

1° Agustín Canapino Camaro 350.5

2° Julián Santero Mustang 325

3° Marcelo Agrelo Toyota 301

4° Mauricio Lambiris Mustang 297

5° Juan M. Trucco Dodge 284.5