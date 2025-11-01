Inicio Ovación Automovilismo Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA

Turismo Carretera: Julián Santero buscará alcanzar la punta del campeonato en Paraná

El mendocino Julián Santero, vigente campeón del Turismo Carretera buscará su primer triunfo y alcanzar al líder Agustín Canapino en Paraná, por la 13ª fecha

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Julián Santero busca defender el campeonato de Turismo Carretera obtenido el año pasado y necesita ganar en Paraná.

Julián Santero busca defender el campeonato de Turismo Carretera obtenido el año pasado y necesita ganar en Paraná.

Foto: Gentileza ACTC

Este sábado arranca la actividad de la 13ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera y tendrá como escenario el autódromo Ciudad de Paraná, en la capital de Entre Ríos. Será la antepenúltima carrera del año en la disputa de la Copa de Oro.

Allí estará como protagonista el campeón vigente de la categoría más tradicional y antigua del automovilismo argentino, el mendocino Julián Santero (Ford), que como escolta buscará darle alcance al líder actual, Agustín Canapino (Chevrolet).

La carrera podrá verse por la TV Pública y Deportv. También puede verse vía streaming por la plataforma MotorPlay.

automovilismo-turismo carretra-julian santero-san luis (1)
Juli&aacute;n Santero.

Julián Santero.

La actividad de la 13ª fecha del Turismo Carretera en Paraná

La actividad se inicia este sábado desde las 11.05, con el primer entrenamiento. El segundo ensayo comenzará a las 13.20, y finalmente, a las 16.03 se hará la prueba de Clasificación.

El domingo se correrán las tres series del Turismo Carretera, comenzando a las 10.10 (1ª), y continuarán a las 11 (2ª) y 13.30 (3ª). La final tendrá largada a las 13.30.

El circuito de Paraná tiene una cuerda de 4219 metros, y el récord de vueltas lo ostenta Gabriel Ponce de León desde el 25 de agosto del 2012, cuando cronometró un tiempo de 1minuto 26 segundos 810 milésimas (1' 26'' 810/1000),a una velocidad de 174,961 km/h.

Cómo está el Campeonato del Turismo Carretera

Pto. Piloto Marca Ptos.

1° Agustín Canapino Camaro 350.5

Julián Santero Mustang 325

3° Marcelo Agrelo Toyota 301

4° Mauricio Lambiris Mustang 297

5° Juan M. Trucco Dodge 284.5

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas