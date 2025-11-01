Tras la adjudicación del hospital de Luján de Cuyo, el primer paso será habilitar los consultorios

La modalidad del sistema mixto de administración de un hospital es novedosa y apunta a que un privado haga la inversión y el Estado brinde la prestación gratuita a los sectores más vulnerables de la población.

hospital de lujan Los consultorios externos deberán estar funcionando en los próximos meses para turnos programados y demanda espontánea.

Controles sobre la calidad del servicio del hospital de Luján de Cuyo

Otro de los aspectos de la concesión del hospital de Luján de Cuyo a un privado, por el período de 15 años, es la creación de un organismo que hará auditorías al servicio.

"El seguimiento del contrato estará a cargo de una Unidad Técnica de Control que funcionará de manera permanente. Este organismo fiscalizará la calidad del servicio, verificará el cumplimiento de los plazos y revisará los informes de gestión mensuales y trimestrales", reza el comunicado del Ministerio de Salud, a cargo de Rodolfo Montero.

Entre el 40 y el 60% de la asistencia deberá prestarse a la población sin cobertura médica y bajo los valores del nomenclador oficial que rige para el resto de los hospitales de Mendoza.

El Estado le pagará un canon por la atención de los enfermos que requieran la asistencia del Gobierno.