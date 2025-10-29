Nicolás Varrone busca ser el nuevo Colapinto tras su arribo a la Fórmula 2: "Es mi última bala″

Nico Varrone correrá en la Fórmula 2 en el equipo europeo Van Amersfoort Racing durante toda la temporada 2026. Un gran noticia que se confirmó hace apenas algunos días y que generó furor en los fanáticos argentinos del automovilismo.
Nicolás Varrone habló de su llegada a la Fórmula 2 en 2026
Varrone está ante un magno desafío en el 2026 de correr en la categoría previa de la Fórmula 1. El piloto, oriundo de Ingeniero Maschwitz, tiene un vasto recorrido en diversas categorías del automovilismo, con fuerte asentamiento en el Endurance. Fue campeón mundial en la clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Endurance en 2023, además ese año ganó las 24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y las 24 Horas de Le Mans. También se consagró en la Fórmula 3 Británica en 2019 y en la Fórmula V de V Challenge en Francia en 2018. Pero nunca llegó a la máxima. Hoy está un pasito más cerca.
Su vínculo con General Motors (propietaria de Cadillac, que será la nueva escudería en la F1 en 2026) le pidió que corra en la Fórmula 2 el año que viene para poder evaluarlo y determinar si está apto para dar un futuro salto a la Fórmula 1. Allí apareció Van Amersfoort Racing, mismo equipo en el que debutó Verstappen en la Fórmula 3.
"Hace más de un año que venimos buscando esto. Es un cambio muy importante a lo que venimos acostumbrados, pero los desafíos me gustan y estoy muy contento", señaló Nicolás Varrone en diálogo con Infobae. "Es una categoría muy áspera porque están todos tratando de brillar para llegar a la F1".
El piloto de 24 años sabe que se juega mucho por la chance de poder llegar a la máxima y por eso, en búsqueda de posicionarse en el paddock de primera como Colapinto, el argentino señaló: Es la última bala que tengo. Por varios motivos: primero, por el presupuesto por lo que va a ser la Fórmula 2, ya que es muy difícil. También el tema de la edad, que empieza a jugar un papel importante".
Sin embargo, Varrone se tiene confianza y planea romper algunos esquemas que vienen desde hace un tiempo en el automovilismo: "Vine a romper la doctrina que se impuso en los últimos 20 años: demostrar que se puede llegar a la Fórmula 1 viniendo del Endurance".