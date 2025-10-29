Nicolás Varrone busca ser el nuevo Colapinto tras su arribo a la Fórmula 2: "Es mi última bala″

"Hace más de un año que venimos buscando esto. Es un cambio muy importante a lo que venimos acostumbrados, pero los desafíos me gustan y estoy muy contento", señaló Nicolás Varrone en diálogo con Infobae. "Es una categoría muy áspera porque están todos tratando de brillar para llegar a la F1".

Franco Colapinto - Nicolás Varrone Nicolás Varrone sueña con llegar a la Fórmula 1 como Franco Colapinto.

El piloto de 24 años sabe que se juega mucho por la chance de poder llegar a la máxima y por eso, en búsqueda de posicionarse en el paddock de primera como Colapinto, el argentino señaló: Es la última bala que tengo. Por varios motivos: primero, por el presupuesto por lo que va a ser la Fórmula 2, ya que es muy difícil. También el tema de la edad, que empieza a jugar un papel importante".

Sin embargo, Varrone se tiene confianza y planea romper algunos esquemas que vienen desde hace un tiempo en el automovilismo: "Vine a romper la doctrina que se impuso en los últimos 20 años: demostrar que se puede llegar a la Fórmula 1 viniendo del Endurance".