El nuevo Colapinto: el piloto argentino que correrá en la F2 y fue presentado por el Kun Agüero

Brad Joyce, director de Van Amersfoort, fue el encargado de transmitir la noticia: "Nos complace enormemente dar la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña 2026. Su experiencia y logros, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno de la F2 y aportará un gran valor al equipo".

Nicolás Varrone expresó su alegría al oficializarse su futuro en la Fórmula 2: "Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años".

El piloto nació en Buenos Aires hace 23 años y se formó en la Fórmula 2.0 argentina, luego viajó a Europa en 2018 y conquistó el título del V de V Challenge Monoplace. Después compitió en la European Le Mans Series, el WEC y el IMSA SportsCar Championship.

En 2026 se sumará a manejar monoplazas en una temporada que comienza el 6 de marzo en Melbourne y cuenta con 14 rondas y 28 carreras que coinciden con el calendario de la Máxima, con el objetivo claro de seguir los pasos de Franco Colapinto y llegar a la F1.

Nicolás Varrone ya había tenido experiencias en marzo con un monoplaza de Campos Racing en Aragón, España, cuando declaró: "Venimos de muy buenos años en lo que es el Endurance, pudiendo haber ganado dos veces las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona, además de ser campeones del mundo. La verdad que fueron años muy lindos".

"Y bueno, ahora hemos tenido la chance de poder probar Fórmula 2, de tratar de entrar al mundo. Ya el año pasado hicimos pruebas en Abu Dhabi y nos fue muy bien. Así que este año seguimos con el programa de tests", explicó el piloto.

Franco Colapinto - Nicolás Varrone Una imagen de archivo: Franco Colapinto junto a Nicolás Varrone.

La presentación del argentino con la participación del Kun Agüero

El Kun Agüero participó del original video de presentación de Nicolás Varrone que rápidamente se viralizó en las redes sociales; el ex jugador argentino sorprende al piloto al aparecer al lado del monoplaza y preguntarle: "¿Y, pa? ¿Estás listo?".

NICO VARRONE



Luego de mucho trabajo para conseguir la butaca en la @Formula2 , el piloto de Ingeniero Maschwitz formará parte de la categoría telonera de la Fórmula Uno junto al @VARmotorsport .

Varrone en su publicación agregó: "Los mejores sueños son los que se cumplen! Se viene el 2026 en la @formula2 con @vanamersfoortracing ¡Vamos con todo!".