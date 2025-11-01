Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
Hay DT

Ariel Broggi renovó con Gimnasia y Esgrima: el detalle de su contrato y sus números en Primera

La fiesta del campeón dejó varios títulos, entre ellos, la renovación de Ariel Broggi. Cómo le fue en la elite y el tiempo que seguirá ligado al Lobo

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Porretta y Ariel Broggi. Hay DT por un año más.

Porretta y Ariel Broggi. Hay DT por un año más.

Gimnasia y Esgrima tuvo su merecida fiesta de campeón luego de lograr el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Entre brindis, emoción y abrazos, el presidente Fernando Porretta hizo oficial la renovación de Ariel Broggi como entrenador, el primer punto a definir para lo que viene.

El club hizo el anuncio en sus redes sociales con una foto de presidente y entrenador en pleno Víctor Legrotaglie y en medio de una celebración que no tenía destino de final y se extendió hasta altas horas de la noche. Si bien el posteo no dio más detalles, el vínculo de Ariel Broggi con Gimnasia y Esgrima será por un año, culminando el 31 de diciembre de 2026.

futbol-gimnasia y esgrima-cena de campeones-copa-fernando porretta
El presidente vuelve a confiar en Ariel Broggi para arrancar el desaf&iacute;o de Primera Divisi&oacute;n.

El presidente vuelve a confiar en Ariel Broggi para arrancar el desafío de Primera División.

Si bien en gran parte de su recorrido fue ayudante de campo de Eduardo Coudet (Racing, Inter de Brasil, Atlético Mineiro y Celta de Vigo), Ariel Broggi tuvo otra experiencia como director técnico principal y fue, casualmente, en Primera División. Como DT de Banfield, el ex jugador de Vélez Sarsfield dirigió en 16 oportunidades con 3 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

A esas cifras del CV hay que sumar el saldo que data de su actualidad en Gimnasia y Esgrima, el otro club en el que dirigió Ariel Broggi, hasta ahora, con duelos en Primera Nacional. El entrenador reemplazó a Ezequiel Medrán y cerró la Primera Nacional con 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos, título y ascenso incluidos.

Ahora, le tocará nuevamente el desafío de estar en Primera División con el plus de tener la posibilidad de armar el plantel a su gusto y con los nombres que desee, siempre y cuando se acceda en las condiciones. El presidente y Joaquín Sastre le ratificaron la confianza y tendrá el desafío de demostrar en la elite.

La fiesta de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima vivió su gran noche: se montó un escenario en pleno campo de juego, de espaldas al la tribuna oficial (Oeste), donde se instaló una pantalla gigante y se pasó material audiovisual sobre la campaña del ascenso.

Los hinchas del Lobo se sacaron fotos con la Copa que ganaron ante Deportivo Madryn donde obtuvieron el campeonato de la Primera Nacional y lograron el ascenso a la máxima categoría.

Los "Famosos 33" festejaron a lo grande el logro deportivo en el que quedará grabado en la memoria de todo el pueblo Blanquinegro. “¡Dale dale Loooobo, dale Loooobo!” retumbó en el estadio Víctor Legrotaglie. La casa del gran ídolo que disfruta el ascenso del club de sus amores desde el cielo.

Estuvo el plantel campeón, grandes glorias, dirigentes, y por supuesto, los hinchas, que saborearon en primer persona un logro histórico teñido de blanco y negro.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas