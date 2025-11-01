Ariel Broggi renovó con Gimnasia y Esgrima: el detalle de su contrato y sus números en Primera

A esas cifras del CV hay que sumar el saldo que data de su actualidad en Gimnasia y Esgrima, el otro club en el que dirigió Ariel Broggi, hasta ahora, con duelos en Primera Nacional. El entrenador reemplazó a Ezequiel Medrán y cerró la Primera Nacional con 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos, título y ascenso incluidos.

Ahora, le tocará nuevamente el desafío de estar en Primera División con el plus de tener la posibilidad de armar el plantel a su gusto y con los nombres que desee, siempre y cuando se acceda en las condiciones. El presidente y Joaquín Sastre le ratificaron la confianza y tendrá el desafío de demostrar en la elite.

La fiesta de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima vivió su gran noche: se montó un escenario en pleno campo de juego, de espaldas al la tribuna oficial (Oeste), donde se instaló una pantalla gigante y se pasó material audiovisual sobre la campaña del ascenso.

Los hinchas del Lobo se sacaron fotos con la Copa que ganaron ante Deportivo Madryn donde obtuvieron el campeonato de la Primera Nacional y lograron el ascenso a la máxima categoría.

Los "Famosos 33" festejaron a lo grande el logro deportivo en el que quedará grabado en la memoria de todo el pueblo Blanquinegro. “¡Dale dale Loooobo, dale Loooobo!” retumbó en el estadio Víctor Legrotaglie. La casa del gran ídolo que disfruta el ascenso del club de sus amores desde el cielo.

Estuvo el plantel campeón, grandes glorias, dirigentes, y por supuesto, los hinchas, que saborearon en primer persona un logro histórico teñido de blanco y negro.