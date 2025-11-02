Omar Asad analizó su regreso al Tomba con un empate en el clásico: "Creo que Godoy Cruz fue superior"

Omar Asad volvió después de 13 años a dirigir a Godoy Cruz y lo hizo nada menos que en el Gambarte y en un clásico ante San Martín de San Juan que era decisivo en la lucha por la permanencia.
El Turco respondió a las declaraciones de su colega, el Pipi Romagnoli, y afirmó: "Yo no lo llamo un partido parejo cuando alguien propone y el otro no. Yo propongo siempre, buscamos variantes y hay muchas cosas positivas que que hacen que yo juegue con el sistema que arrancamos, que eran casi cuatro delanteros: Andino, Altamira y los dos de adentro. En ese sentido no comparto de que fue parejo. Creo que hicimos un desgaste enorme en el primer tiempo y nos encontramos con una situación de VAR inédita que nos perjudicó, porque fue un golazo, una jugada bárbara".
Luego, destacó: "Tuvimos muchos aciertos en la jugada que se trabajó, avance por un costado, pelotazo cruzado y siempre encontrábamos un mano a mano. Hubo muy buenos aportes de de los extremos y tuvimos situaciones de gol".
Como contrapartida el Turco asumió: "Los primeros 15 o 17 minutos del segundo tiempo jugamos mal, perdimos la segunda jugada, siempre estaban ellos y nos lastimaban desde ahí, pero después Franco (Petroli) tapó un mano a mano y nada más. No tuvieron situaciones de gol. Creo que Godoy Cruz fue superior y aunque seguro que faltan cosas hoy se vio algo distinto".
"Nos falta seguir trabajando y mejorando, pero entiendo al hincha, es normal en tu casa querer ganar, pero bueno, hoy se dio así. Los muchachos dieron todo, tuvieron una actitud muy buena, hicimos un desgaste muy grande, fue todo nuestro el primer tiempo y la verdad que uno se va conforme. Sumamos y sigue dependiendo de nosotros", asumió Asad, fiel a su estilo.
"Si veo por la foto que me mostraron cómo trazaron la línea, la línea amarilla está entre medio de los dos pies del jugador cuando tendría que estar en el último pie del jugador. Miremos el campo de juego y se van a dar cuenta de que estaba bien habilitado, pero bueno puede fallar. Pensemos de que tuvieron la posibilidad de verlo una, dos, tres, cuatro veces, pero nos quitó la posibilidad de ganar", lamentó el ex delantero de Vélez.
"Tratamos de buscar una identidad, sí voy a buscar la posibilidad de tener un enganche. Hoy cuento con estos jugadores y voy a tratar de sacar el máximo de ellos. Tengo una sensación de que Pol (Fernández) podría haber entrado 5 minutos antes. Entró bien y si lo hubiera puesto 5 minutos antes, hubiera estado mucho mejor. Asumo el error", dijo el DT.
Insistiendo en la búsqueda del enganche, el Turco dijo: "Si lo tengo lo voy a usar. Es el jugador que que me hace la diferencia, el inteligente en la mitad de la cancha. Vamos a buscar las alternativas y el que esté mejor y que me haga esa función se va a quedar con el puesto".
Santino Andino: "Mucha gente me habló de él y la verdad es que se confirmó todo lo que decían, que era un jugador muy importante y desequilibrante. La verdad es que lo vi muy bien a Santino, por eso jugó todo el partido. Veíamos cómo encaraba en todas y podía llegar a terminar en gol cada jugada. Yo quiero a ese jugador que vimos hoy, el que va para adelante, la pide y patea pelota parada. Hay que estar apoyándolo, es un chico, va a seguir creciendo y le puede dar muchísimas más alegrías al Tomba".
Cómo vivió el regreso al Tomba: "Me sentí fantástico. El cariño se nota y me emocioné muchísimo. Quería regalarle un triunfo al hincha que explotó la cancha, pero bueno. Creo que Mendoza me sienta bien, me siento muy cómodo, me gusta mucho y tuvimos en algún momento la intención de radicarnos acá. Y más en Godoy Cruz, un club que uno ama. Por algo no pasaron ni 10 segundos y dije que sí".
El partido con Atlético Tucumán: "Vamos a ir viendo. Tal vez podemos modificar el sistema y también del otro lado van a tener muchas dificultades, tenemos que jugar con eso. Vamos a analizar muy bien cómo venían jugando y a este entrenador interino que estaba en reserva lo conozco. Así es que vamos a tratar de de buscar el mejor equipo. Podremos hacer un cambio de sistema o de nombres para tratar de sumar y traernos los tres puntos".
El crecimiento del fútbol de Mendoza: "Es muy lindo que crezca un deporte a nivel provincial que le encanta a la mayoría, por no decir a todos, y que forma y saca chicos de la calle. Ahora que Mendoza tiene tres equipos de primera, sería fantástico que se los apoye, que la gente se vuelque a la cancha y el hincha vaya a alentar. Creo que es algo único en la historia".
El nuevo Gambarte: "Yo vine cuando el Gambarte estaba en otra sintonía. Hoy es una maravilla, da placer venir acá. Bienvenido sea el crecimiento de Godoy Cruz porque creo que se lo merece después muchos años siendo protagonista y jugando copas internacionales".