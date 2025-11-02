Está en Netflix la intensa película dramática donde Cate Blanchett incomoda al espectador

Esta joya que brilla entre todas las series y películas, se llama Tár y bien podría considerarse una obra de arte de drama psicológico, que además se pasea con una trama interesante dentro del género musical.

Esta es la historia de una mujer que está en la cima del mundo como directora de una orquesta en Alemania, que posiciona al público en una zona donde no alcanzan las palabras para describirla. Y por supuesto que conviene ver esta película con la mente abierta.