Enaltecida por presencia de la actriz australiana Cate Blanchett, la plataforma de Netflix ha logrado llevar a los usuarios a superar los límites de la imaginación en esta película, una propuesta dramática que es de las más vistas y arrasa con su historia.
Está en Netflix la intensa película dramática donde Cate Blanchett incomoda al espectador
Esta maravillosa película de Netflix, con Cate Blanchett como protagonista, la rompe entre todas las series y películas
Esta joya que brilla entre todas las series y películas, se llama Tár y bien podría considerarse una obra de arte de drama psicológico, que además se pasea con una trama interesante dentro del género musical.
Esta es la historia de una mujer que está en la cima del mundo como directora de una orquesta en Alemania, que posiciona al público en una zona donde no alcanzan las palabras para describirla. Y por supuesto que conviene ver esta película con la mente abierta.
Con premios y nominaciones en diferentes festivales del cine mundial, esta película estadounidense de 2022, se puede ver en la plataforma de Netflix desde abril de 2024, con una duración de 2 horas y 38 minutos.
Netflix: de qué trata la película Tár
Está maravillosa película de Netflix tiene en el centro de la escena a la aclamada directora de orquesta Lydia Tár (Cate Blanchett), quien está en la cima de su carrera, dirige la Filarmónica de Berlín y ha ganado premios de todo tipo por su trabajo. Y cuando se disponía a afrontar el mayor reto de su carrera profesional, las consecuencias de su pasado comienzan a atormentarla, con consecuencias inesperadas.
Reparto de Tár, película de Netflix
- Cate Blanchett (Lydia Tár)
- Noémie Merlant como Francesca Lentini)
- Nina Hoss (Sharon Goodnow)
- Sophie Kauer (Olga Metkina)
- Mila Bogojevic (Petra)
- Julian Glover (Andris Davis)
- Allan Corduner (Sebastian Brix)
- Mark Strong (Eliot Kaplan)
- Sylvia Flote (Krista Taylor)
Tráiler de Tár, película de Netflix
Dónde ver la película Tár, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tár se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tár no está disponible en Netflix.
- España: la película Tár no está disponible en Netflix.