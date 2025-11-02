Alerta en Mendoza: viento Zonda y fuertes tormentas llegan este día

Luego de varios días en alerta por la llegada de lluvias, este lunes 3 de noviembre se ha intensificado aún más. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y viento Zonda a la mayoría de la provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por ciclón
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y viento Zonda a la provincia de Mendoza.
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Además, el área será afectada por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.