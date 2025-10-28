Ráfagas de hasta 90 km/h: alerta por vientos muy fuertes este martes 28 de octubre

Un frente frío azota al país y muchas provincias se ven afectadas por las bajas temperaturas. Este martes 28 de octubre una provincia se encuentra en alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de la llegada de este fenómeno.
Alerta por fuertes vientos
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a las provincias de Chubut y Santa Cruz. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.