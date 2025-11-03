Granizo en la región de Cuyo: estas son las provincias en alerta por tormenta

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza y San Luis. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2025-11-02T093134.752 Estas son las provincias afectadas este lunes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.