Santino Andino tras el Clásico de Cuyo: "Fuimos superiores al rival"

"Nosotros los llenamos de centros, tuvimos las jugadas más claras asi que nos vamos con esa bronca porque queríamos ganar y llevarnos la victoria", continuó explicando Andino.

El jugador regresó a jugar con Godoy Cruz luego de haber disputado el Mundial Sub 20 defendiendo los colores de la Selección argentina y se mostró esperanzado con mejorar la situación del equipo: "Hoy el equipo demostró que está a la altura para ganar el partido y demostramos que siempre tenemos ganas y queremos seguir en Primera".

Embed "FUIMOS SUPERIORES AL RIVAL. NO NOS PATEARON AL ARCO"



La bronca de Santino Andino luego del empate en el clásico entre Godoy Cruz y San Martín San Juan

Al joven delantero le consultaron sobre la importancia de trabajar lo mental en momentos tan complicados y Andino detalló: "El fútbol también se trata de la cabeza porque si no estás fuerte no jugás bien. Así que lo trabajamos también en el club".

godoy cruz san martin 2 Santino Andino no logró convertir. Foto: Axel Lloret/UNO

El offside de Santino Andino

Se jugaban los 42 minutos de la primera etapa cuando Santino Andino recibió una pelota por el sector izquierdo que el VAR tuvo que revisar ya que se encontraba en offside; de esa jugada se vino el gol que podría haber cambiado la historia.

Tras revisarlo el árbitro Andrés Gareano explicó: "Luego de la revisión en cabina el jugador número 21 de Godoy Cruz se encuentra fuera de juego. Decisión final: tiro libre indirecto".

Agustín Auzmendi marcaba el 1-0 de #GodoyCruz, pero todo quedó anulado por Off Side de Santino Andino en el comienzo de la jugada

En realidad el colegiado quiso hacer referencia a Santino Andino quien no ocupa el número 21, sino, el 27.