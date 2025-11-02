Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Empate en cero

Santino Andino tras el Clásico de Cuyo: "Fuimos superiores al rival"

Una de las cartas fuertes de Godoy Cruz fue Santino Andino; luego del partido compartió sus sensaciones

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Santino Andino fue uno de los puntos fuertes del Tomba.
Santino Andino fue uno de los puntos fuertes del Tomba.Foto: Axel Lloret/UNO

Godoy Cruz Antonio Tomba empató sin goles en el Clásico de Cuyo frente a San Martín de San Juan aunque le anularon un polémico gol a Agustín Auzmendi en el minuto 42 del primer tiempo. Luego de un resultado que no le sirve a ninguno de los equipos Santino Andino habló y dijo que el Tomba merecía más.

Ahora el panorama es complicado porque deberá visitar a Atlético Tucumán por la fecha 15 y en la última jornada recibirá al Deportivo Riestra; por su lado, San Martín recibe a Lanús y cierra el Torneo Clausura contra Aldosivi en Mar del Plata.

Santino Andino tuvo una buena tarde en el Estadio Feliciano Gambarte.

El delantero de 20 años lamentó que los tres puntos no hayan quedado en casa: "Nos vamos con un poco de bronca porque creo que fuimos muy superiores al rival y creo que casi ni patearon al arco".

"Nosotros los llenamos de centros, tuvimos las jugadas más claras asi que nos vamos con esa bronca porque queríamos ganar y llevarnos la victoria", continuó explicando Andino.

El jugador regresó a jugar con Godoy Cruz luego de haber disputado el Mundial Sub 20 defendiendo los colores de la Selección argentina y se mostró esperanzado con mejorar la situación del equipo: "Hoy el equipo demostró que está a la altura para ganar el partido y demostramos que siempre tenemos ganas y queremos seguir en Primera".

Al joven delantero le consultaron sobre la importancia de trabajar lo mental en momentos tan complicados y Andino detalló: "El fútbol también se trata de la cabeza porque si no estás fuerte no jugás bien. Así que lo trabajamos también en el club".

Santino Andino no logr&oacute; convertir.

Santino Andino no logró convertir.

El offside de Santino Andino

Se jugaban los 42 minutos de la primera etapa cuando Santino Andino recibió una pelota por el sector izquierdo que el VAR tuvo que revisar ya que se encontraba en offside; de esa jugada se vino el gol que podría haber cambiado la historia.

Tras revisarlo el árbitro Andrés Gareano explicó: "Luego de la revisión en cabina el jugador número 21 de Godoy Cruz se encuentra fuera de juego. Decisión final: tiro libre indirecto".

En realidad el colegiado quiso hacer referencia a Santino Andino quien no ocupa el número 21, sino, el 27.

