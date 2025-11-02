Godoy Cruz Antonio Tomba empató sin goles en el Clásico de Cuyo frente a San Martín de San Juan aunque le anularon un polémico gol a Agustín Auzmendi en el minuto 42 del primer tiempo. Luego de un resultado que no le sirve a ninguno de los equiposSantino Andino habló y dijo que el Tomba merecía más.
Ahora el panorama es complicado porque deberá visitar a Atlético Tucumán por la fecha 15 y en la última jornada recibirá al Deportivo Riestra; por su lado, San Martín recibe a Lanús y cierra el Torneo Clausura contra Aldosivi en Mar del Plata.
Santino Andino tras el Clásico de Cuyo: "Fuimos superiores al rival"
El delantero de 20 años lamentó que los tres puntos no hayan quedado en casa: "Nos vamos con un poco de bronca porque creo que fuimos muy superiores al rival y creo que casi ni patearon al arco".
"Nosotros los llenamos de centros, tuvimos las jugadas más claras asi que nos vamos con esa bronca porque queríamos ganar y llevarnos la victoria", continuó explicando Andino.
El jugador regresó a jugar con Godoy Cruz luego de haber disputado el Mundial Sub 20 defendiendo los colores de la Selección argentina y se mostró esperanzado con mejorar la situación del equipo: "Hoy el equipo demostró que está a la altura para ganar el partido y demostramos que siempre tenemos ganas y queremos seguir en Primera".
Embed
"FUIMOS SUPERIORES AL RIVAL. NO NOS PATEARON AL ARCO"
Al joven delantero le consultaron sobre la importancia de trabajar lo mental en momentos tan complicados y Andino detalló: "El fútbol también se trata de la cabeza porque si no estás fuerte no jugás bien. Así que lo trabajamos también en el club".
El offside de Santino Andino
Se jugaban los 42 minutos de la primera etapa cuando Santino Andino recibió una pelota por el sector izquierdo que el VAR tuvo que revisar ya que se encontraba en offside; de esa jugada se vino el gol que podría haber cambiado la historia.
Tras revisarlo el árbitro Andrés Gareano explicó: "Luego de la revisión en cabina el jugador número 21 de Godoy Cruz se encuentra fuera de juego. Decisión final: tiro libre indirecto".