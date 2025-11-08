AYSAM anunció que invertirá $1.300 millones para reparar calles y veredas rotas por obras de la compañía

obras aysam.jpg AYSAM encarará numerosas obras de reparación en el Gran Mendoza. Foto: Archivo Diario UNO

Arreglos de AYSAM en veredas

En el Gran Mendoza, las reparaciones de veredas que realiza AYSAM avanzan en distintos departamentos. En Guaymallén y Las Heras, se ejecutarán trabajos por $308,3 millones, con un plazo de 365 días, un avance del 36% y un total de 2.500 m2 contratados.

En Godoy Cruz y Luján de Cuyo, las obras que se realizarán tienen un monto de $293,7 millones, el mismo plazo y un avance del 10,6% sobre 3.000 m2.

En la Ciudad de Mendoza, las reparaciones insumirán un monto de $99,5 millones, un plazo de 210 días y un avance del 39%, sobre 1.200 m2 de superficie.

Cuáles serán las reparaciones de calzadas

Las obras sobre calzadas también se realizan mediante convenios. En la Ciudad de Mendoza, AYSAM invertirá $338,3 millones por estas tareas, con un plazo de 255 días y un avance del 59%.

A su vez, en la zona metropolitana se ejecutan trabajos por $271,6 millones, iniciados el 8 de octubre de 2025, con un plazo de un año y una superficie de 5.000 m2. En este caso, se aplica la técnica de bacheo asfáltico en frío, que permite reparar baches y grietas rápidamente y habilitar el tránsito poco después de finalizada la obra.

Las obras de AYSAM para el 2026

Para el período 2025-2026, la empresa estatal prevé invertir $3.152 millones en nuevas reparaciones de calzadas vehiculares en Las Heras y Guaymallén, con 29.000 m2 a licitar.

Además, desde AYSAM ya se elaboran los expedientes para próximas intervenciones en Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad, que sumarán más de 44.000 m2 entre veredas y calzadas.