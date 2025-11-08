Inicio Sociedad AySam
AYSAM anunció que invertirá $1.300 millones para reparar calles y veredas rotas por obras de la compañía

El Programa de Reparación de Calzadas y Veredas se realizará para recuperar el estado original de las zonas afectadas por arreglos de agua y cloacas

Por UNO
La empresa Agua y Saneamiento de Mendoza (AYSAM) anunció que invertirá $1.300 millones que pertenecen a fondos propios de la compañía para llevar adelante el Programa de Reparación de Calzadas y Veredas.

El plan incluye obras para restituir condiciones previas a las obras que se realizaron para mejorar la distribución de la vía pública.

Según se informó, las tareas son supervisadas por personal técnico de AYSAM y cumplen con todas las normas de seguridad, higiene y señalización vigentes.

AYSAM encarará numerosas obras de reparación en el Gran Mendoza.

Arreglos de AYSAM en veredas

En el Gran Mendoza, las reparaciones de veredas que realiza AYSAM avanzan en distintos departamentos. En Guaymallén y Las Heras, se ejecutarán trabajos por $308,3 millones, con un plazo de 365 días, un avance del 36% y un total de 2.500 m2 contratados.

En Godoy Cruz y Luján de Cuyo, las obras que se realizarán tienen un monto de $293,7 millones, el mismo plazo y un avance del 10,6% sobre 3.000 m2.

En la Ciudad de Mendoza, las reparaciones insumirán un monto de $99,5 millones, un plazo de 210 días y un avance del 39%, sobre 1.200 m2 de superficie.

Cuáles serán las reparaciones de calzadas

Las obras sobre calzadas también se realizan mediante convenios. En la Ciudad de Mendoza, AYSAM invertirá $338,3 millones por estas tareas, con un plazo de 255 días y un avance del 59%.

A su vez, en la zona metropolitana se ejecutan trabajos por $271,6 millones, iniciados el 8 de octubre de 2025, con un plazo de un año y una superficie de 5.000 m2. En este caso, se aplica la técnica de bacheo asfáltico en frío, que permite reparar baches y grietas rápidamente y habilitar el tránsito poco después de finalizada la obra.

Las obras de AYSAM para el 2026

Para el período 2025-2026, la empresa estatal prevé invertir $3.152 millones en nuevas reparaciones de calzadas vehiculares en Las Heras y Guaymallén, con 29.000 m2 a licitar.

Además, desde AYSAM ya se elaboran los expedientes para próximas intervenciones en Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad, que sumarán más de 44.000 m2 entre veredas y calzadas.

