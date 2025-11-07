Iván Villalba y Fabrizio Sartori revivieron en Radio Nihuil la consagración de la Lepra en la Copa Argentina

Iván Villalba y Fabrizio Sartori continuaron en Ovación 90 por Radio Nihuil los festejos por la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.
Distendidos y muy felices, el defensor y el delantero revelaron intimidades de la final ante Argentinos Juniors y de cómo están viviendo las horas posteriores al logro más importante del fútbol de Mendoza en toda su historia.
"Hablamos antes de patear. Del que patea, que patee con convicción, con determinación. Y nada, fui con mucha confianza. Esa caminata se hizo eterna. Iba pensando en patear al medio, romperle el arco, porque estaba con problemas de adductor, con pubalgia. Un día antes entrenando, pateé así y no sentí nada. No iba a cruzarla por el tema del adductor, no me sentía con fuerza. Coloco el balón y Chiquito Romero lo primero que hace, me señala al medio. ¿Qué hago ahora? Lo cruzo, digo, y si se tiene que romper el aductor, se rompa. Ya está. Bueno, agarré, fui decidido y lo crucé", contó el paraguayo sobre el penal que le tocó en la definición.
"El día de la final, estaba viendo el documental de la Selección que ganó el Mundial, y no me acuerdo si Varsky o quien, dice que cuando termina el primer tiempo, que nos fuimos ganando 2-0, él en la tribuna, cuando estaba relatando, le dice a uno de sus compañeros que todavía no festeje porque es imposible que exista una final fácil en el mundo. Y cuando hicimos el 2-0, se me vino eso a la cabeza y dije 'es imposible que termine así'. Y bueno, después lo expulsan a Alejo (Ossela), ya íbamos 2-1, y yo sentía que algo más iba a pasar. No sé si para nosotros o para ellos, pero algo más iba a pasar. Y bueno, después se lesiona Centu (Ezequiel Centurión), entra Gonza (Marinelli), nos empatan, anulan un penal....", recordó Sartori a quien le tocó vivir la definición desde el banco.
"Antes que nada quiero agradecerle primero a Dios y a todos los médicos que también hicieron posible que yo esté en esa final. Trabajé mañana y tarde para ese partido y llegué con lo justo" (Iván Villalba).
"Veníamos hablando a la mañana, cuando íbamos para el predio, de que pasa muy rápido. La alegría te dura uno o dos días. Hoy, por ejemplo, fue tranquilo el entrenamiento, pero ya mañana seguro hagamos táctico y uno ya se va mentalizando. Y nada, el partido del lunes sigue siendo una oportunidad para muchos y lo mismo el último partido contra Defensa y Justicia. Obviamente, yo creo que estos dos partidos que quedan no van a tapar lo que se logró a nivel colectivo, pero sigue siendo importante" (Fabrizio Sartori).
