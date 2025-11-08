Cómo usar el té de lechuga para dormir mejor por las noches y decirle adiós al insomnio

El insomnio es definido como un trastorno del sueño que se caracteriza por la dificultad para conciliar o mantener el sueño, o por despertarse demasiado temprano y no poder volver a dormir. Ya instalado en muchas personas, lo cierto es que se busca ponerle fin al mismo mediante distintos elementos caseros, y uno de ellos es la lechuga.
Generalmente, el insomnio es causado por factores como el estrés, la ansiedad, y los malos hábitos del sueño, como pueden ser el quedarse con el celular hasta altas horas de la noche.
Cómo usar el té de lechuga para dormir mejor por las noches
Para usar el té de lechuga para dormir mejor, lava y hierve unas hojas de lechuga (preferiblemente romana o criolla) en agua durante 5 a 10 minutos. Luego, retira del fuego, deja reposar por 10-15 minutos, cuela y bebe la infusión unos 30 minutos antes de acostarte.
Es importante consultar a un médico antes de usar el té de lechuga regularmente, especialmente si estás embarazada, amamantando o tomando medicamentos.
Aunque los compuestos de la lechuga pueden tener efectos relajantes, no es una receta infalible para dormir y no reemplaza el tratamiento médico para el insomnio. Beber demasiado líquido justo antes de acostarte podría interrumpir el sueño si necesitas levantarte para ir al baño. El paso a paso es el que se muestra a continuación:
- Lava las hojas: lava cuidadosamente 4 o 5 hojas de lechuga fresca. Si usas lechuga romana o criolla, mejor.
- Hierve el agua: en una olla, lleva 1 litro de agua a ebullición. Si solo necesitas una taza, puedes usar 250cc de agua.
- Añade la lechuga: una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hojas de lechuga y déjalas hervir por 5 a 10 minutos.
- Deja reposar: apaga el fuego y deja que la infusión repose por otros 10 a 15 minutos.
- Cuela y endulza: cuela el líquido para retirar las hojas y puedes añadir miel, menta o canela para mejorar el sabor.
- Bebe antes de dormir: toma la taza de té de 30 minutos a 1 hora antes de acostarte para aprovechar sus efectos sedantes
Por qué el té de lechuga ayuda a dormir mejor
El té de lechuga ayuda a dormir mejor porque contiene compuestos sedantes como la lactucina y la lactupicrina, que actúan relajando el sistema nervioso y tienen propiedades ansiolíticas leves.
Es válido repetir que será mejor que consultes con un especialista antes de consumir esta infusión. Este remedio casero no reemplaza a tratamiento profesional para el insomnio.