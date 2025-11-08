Cómo usar el té de lechuga para dormir mejor por las noches y decirle adiós al insomnio

Es importante consultar a un médico antes de usar el té de lechuga regularmente, especialmente si estás embarazada, amamantando o tomando medicamentos.

te, lechuga, insomnio El té de lechuga tiene propiedades que son relajantes y efectivas.

Aunque los compuestos de la lechuga pueden tener efectos relajantes, no es una receta infalible para dormir y no reemplaza el tratamiento médico para el insomnio. Beber demasiado líquido justo antes de acostarte podría interrumpir el sueño si necesitas levantarte para ir al baño. El paso a paso es el que se muestra a continuación:

Lava las hojas: lava cuidadosamente 4 o 5 hojas de lechuga fresca. Si usas lechuga romana o criolla, mejor.

lava cuidadosamente 4 o 5 hojas de lechuga fresca. Si usas lechuga romana o criolla, mejor. Hierve el agua: en una olla, lleva 1 litro de agua a ebullición. Si solo necesitas una taza, puedes usar 250cc de agua.

en una olla, lleva 1 litro de agua a ebullición. Si solo necesitas una taza, puedes usar 250cc de agua. Añade la lechuga: una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hojas de lechuga y déjalas hervir por 5 a 10 minutos.

una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hojas de lechuga y déjalas hervir por 5 a 10 minutos. Deja reposar: apaga el fuego y deja que la infusión repose por otros 10 a 15 minutos.

apaga el fuego y deja que la infusión repose por otros 10 a 15 minutos. Cuela y endulza: cuela el líquido para retirar las hojas y puedes añadir miel, menta o canela para mejorar el sabor.

cuela el líquido para retirar las hojas y puedes añadir miel, menta o canela para mejorar el sabor. Bebe antes de dormir: toma la taza de té de 30 minutos a 1 hora antes de acostarte para aprovechar sus efectos sedantes

Por qué el té de lechuga ayuda a dormir mejor

El té de lechuga ayuda a dormir mejor porque contiene compuestos sedantes como la lactucina y la lactupicrina, que actúan relajando el sistema nervioso y tienen propiedades ansiolíticas leves.

Es válido repetir que será mejor que consultes con un especialista antes de consumir esta infusión. Este remedio casero no reemplaza a tratamiento profesional para el insomnio.