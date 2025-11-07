El paso a Chile continúa habilitado con demoras de 90 minutos en el complejo Los Libertadores

Mucho frío y pronóstico de más nevadas

Paso a Chile 1 El paso a Chile se habilitó este viernes a las 8 para todo tipo de vehículos. Foto: gentileza Gendarmería

Las condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña son severas. La temperatura mínima de este viernes fue de -17°C, y el pronóstico indica que las nevadas podrían continuar, al menos, hasta el miércoles próximo.

Por esa razón, desde el SICR aclararon que la decisión de mantener abierto o cerrar el paso se evalúa día a día, de acuerdo al estado de la calzada y la visibilidad.

Recomendaciones para quienes viajan

Desde la coordinación del paso a Chile recordaron la importancia de consultar la página oficial del Sistema Integrado Cristo Redentor antes de emprender viaje, así como revisar las condiciones meteorológicas en alta montaña.

También se recomienda circular con precaución por el Paso Cristo Redentor, llevar abrigo suficiente, portar cadenas y respetar las indicaciones del personal en el corredor.