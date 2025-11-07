Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Alta montaña

El paso a Chile continúa habilitado con demoras de 90 minutos en el complejo Los Libertadores

Si bien hay pronóstico de nevadas para los próximos días, las precipitaciones serán por la tarde. No hay perspectivas de cierre del Paso Cristo Redentor

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Así se veía este viernes la zona del Paso Cristo Redentor.

Así se veía este viernes la zona del Paso Cristo Redentor.

A pesar de las condiciones climáticas adversas en la alta montaña, el Paso Cristo Redentor se mantiene habilitado. Desde las 8 de este viernes el tránsito por el túnel es normal, aunque bajo un control constante del personal del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), que monitorea minuto a minuto la situación debido a las nevadas registradas entre jueves y viernes.

En el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones, del lado argentino, el movimiento vehicular fue fluido y no presentó demoras para realizar los trámites aduaneros.

En cambio, en el complejo chileno Los Libertadores, el panorama fue distinto: los viajeros deben esperar alrededor de una hora y media para completar los trámites migratorios y someterse a las revisiones de equipaje.

Mucho frío y pronóstico de más nevadas

Paso a Chile 1
El paso a Chile se habilit&oacute; este viernes a las 8 para todo tipo de veh&iacute;culos.

El paso a Chile se habilitó este viernes a las 8 para todo tipo de vehículos.

Las condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña son severas. La temperatura mínima de este viernes fue de -17°C, y el pronóstico indica que las nevadas podrían continuar, al menos, hasta el miércoles próximo.

Por esa razón, desde el SICR aclararon que la decisión de mantener abierto o cerrar el paso se evalúa día a día, de acuerdo al estado de la calzada y la visibilidad.

Recomendaciones para quienes viajan

Desde la coordinación del paso a Chile recordaron la importancia de consultar la página oficial del Sistema Integrado Cristo Redentor antes de emprender viaje, así como revisar las condiciones meteorológicas en alta montaña.

También se recomienda circular con precaución por el Paso Cristo Redentor, llevar abrigo suficiente, portar cadenas y respetar las indicaciones del personal en el corredor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar