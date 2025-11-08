Prime Video estrenó una nueva serie de K-drama con el popular actor de "El juego del calamar"

encantado de no conocerte serie La serie es una comedia romántica. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Lim Hyeon-jun, un actor olvidado, es catapultado a la fama. Sueña con ser un actor dramático, pero está encasillado en roles de detectives. Wi Jeong-sin es una periodista política forzada a cubrir la sección Espectáculos. Al principio, se llevan mal, pero Jeong-sin se vuelve fanática tras ver Buen detective Kang Pil-gu. En esta comedia, un romance florece de una rivalidad atípica", revela Prime Video.

El título original de la serie es Yalmiun Sarang, y sigue la historia de Lim Hyeon-jun, una superestrella de acción y un actor súmamente querido por toda Corea, que lleva cinco temporadas interpretando a un mismo policía en la franquicia ficticia Good Detective Kang Pil-gu.

nice not to meet you Yalmiun Sarang o Encantado de no conocerte tiene 16 episodios disponibles en Prime Video.

A pesar de que su éxito es innegable, el actor está harto de que lo encasillen siempre en el rol de héroe. Él quiero algo más profundo, un papel que le permita mostrar vulnerabilidad, que le permita sentir y llorar.

El camino del actor se cruza con el de Wi Jeong-sin, una periodista política feroz, premiada como la reportera más joven en haber recibido un galardón de prestigio, y que está obsesionada con la justicia.

Tráiler

Reparto