Prime Video ofrece una extensa variedad de series y películas para todo el grupo familiar. Desde comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos, ciencia ficción, fantasía y más, hay opciones para cada gusto. En esta ocasión, traemos una recomendación para los fans de El juego del calamar.
Prime Video estrenó una nueva serie de K-drama con el popular actor de "El juego del calamar"
Tras completar tres temporadas de El juego del calamar y conquistar audiencias globales, el actor Lee Jung-jae lidera la nueva ficción disponible en Prime Video
La serie en cuestión es Nice Not To Meet You (o Encantado de no conocerte, en español), una nueva comedia romántica que se acaba de estrenar en Prime Video. La ficción cuenta con la dirección de Kim Ga-Ram y un guion de Jung Yeo-rang.
Luego de completar tres temporadas con El juego del calamar, conquistar audiencias globales y ganar un Emmy, el actor Lee Jung-jae decidió probar nuevos horizontes. En Nice Not To Meet You, muestra una faceta completamente diferente. A continuación, te contamos de qué se trata la serie.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Lim Hyeon-jun, un actor olvidado, es catapultado a la fama. Sueña con ser un actor dramático, pero está encasillado en roles de detectives. Wi Jeong-sin es una periodista política forzada a cubrir la sección Espectáculos. Al principio, se llevan mal, pero Jeong-sin se vuelve fanática tras ver Buen detective Kang Pil-gu. En esta comedia, un romance florece de una rivalidad atípica", revela Prime Video.
El título original de la serie es Yalmiun Sarang, y sigue la historia de Lim Hyeon-jun, una superestrella de acción y un actor súmamente querido por toda Corea, que lleva cinco temporadas interpretando a un mismo policía en la franquicia ficticia Good Detective Kang Pil-gu.
A pesar de que su éxito es innegable, el actor está harto de que lo encasillen siempre en el rol de héroe. Él quiero algo más profundo, un papel que le permita mostrar vulnerabilidad, que le permita sentir y llorar.
El camino del actor se cruza con el de Wi Jeong-sin, una periodista política feroz, premiada como la reportera más joven en haber recibido un galardón de prestigio, y que está obsesionada con la justicia.
Tráiler
Reparto
- Lee Jung-jae
- Ji-Yeon Lim
- Kim Ji-hoon
- Seo Ji-hye
- Choi Gwi-hwa