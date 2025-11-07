Si te gustan los dramas históricos, probablemente te interese este artículo, ya que traemos como recomendación una serie que recién se estrena en Prime Video y probablemente te atrape desde el primer episodio. A continuación, te contamos todos los detalles.
El hecho que cambió para siempre la historia de Inglaterra es relatado por la nueva serie de Prime Video
La serie es un drama histórico creado para la BBC One, pero ahora se puede ver en Prime Video. Aquí te contamos de qué trata
La serie en cuestión es Rey y Conquistador (King & Conqueror) creada por Michael Robert Johnson para BBC One. Se estrenó el 24 de agosto, pero Prime Video la agregó a su biblioteca el 1 de noviembre.
Prime Video: ¿de qué trata Rey y Conquistador?
"KING & CONQUEROR es la historia de un enfrentamiento que definió el futuro de un país —y de un continente— durante mil años", revela Prime Video.
La serie mezcla la historia con el drama y está ambientada en la Inglaterra del siglo XI. El rey Eduardo el Confesor ocupa el trono, pero no deja heredero. Harold Godwinson, conde de Wessex, y Guillermo, duque de Normandía, inicialmente aliados, se convierten en enemigos acérrimos en su lucha por el control del trono inglés
Rey y Conquistador no es cien por ciento verídica, ya que condensa más de 20 años en ocho episodios. Además, para entretener al público se toma ciertas libertades artísticas. La historia que cuenta la serie es real, pero los nombres están cambiados y los acontecimientos no siguen un orden cronológico correcto.
De hecho el actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta al duque de Normandía, habló y defendió la serie en el periódico británico Metro: "Esta es una obra de ficción. Es una ficción basada en la realidad, en una historia real [...] Es un relato novelado de lo que podría haber ocurrido".
Tráiler
Elenco
- James Norton es Haroldo Godwinson.
- Nikolaj Coster-Waldau como Guillermo, duque de Normandia.
- Emily Beecham interpreta a Edith.
- Clémence Poésy es Matilde de Flandes.
- Geoff Bell como Godwin.
- Clare Holman interpreta a Gytha.