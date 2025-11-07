El hecho que cambió para siempre la historia de Inglaterra es relatado por la nueva serie de Prime Video

La serie mezcla la historia con el drama y está ambientada en la Inglaterra del siglo XI. El rey Eduardo el Confesor ocupa el trono, pero no deja heredero. Harold Godwinson, conde de Wessex, y Guillermo, duque de Normandía, inicialmente aliados, se convierten en enemigos acérrimos en su lucha por el control del trono inglés

rey y conquistador serie Esta serie cuenta una historia atrapante. Imagen: Prime Video.

Rey y Conquistador no es cien por ciento verídica, ya que condensa más de 20 años en ocho episodios. Además, para entretener al público se toma ciertas libertades artísticas. La historia que cuenta la serie es real, pero los nombres están cambiados y los acontecimientos no siguen un orden cronológico correcto.

De hecho el actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta al duque de Normandía, habló y defendió la serie en el periódico británico Metro: "Esta es una obra de ficción. Es una ficción basada en la realidad, en una historia real [...] Es un relato novelado de lo que podría haber ocurrido".

Tráiler

Embed - Rey y Conquistador | Tráiler | HBO Max

Elenco