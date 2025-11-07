Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
San Lorenzo sigue en crisis, pero empató con Central y clasificó a los playoffs del Torneo Clausura

San Lorenzo sigue en una profunda crisis, pero se aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Clausura luego de igualar frente a Rosario Central.

San Lorenzo sigue en una profunda crisis institucional, pero a la vez se aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional, luego de igualar 0 a 0 frente a Rosario Central, como visitante, en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, por la 15ta fecha.

En un partido sin goles, la llegada más clara fue de la visita, a los 39' del primer tiempo, con un contraataque del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas desviado, aunque hubo dos goles anulados -uno para cada equipo- por la intervención del VAR.

Con la igualdad, San Lorenzo, que tuvo como titular al mendocino Ignacio Perruzzi, es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades, asegurando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, mientras que el equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

Por ahora, en el Grupo B están clasificados a los playoffs Central (31), Riestra (27), Lanús (26), Vélez (25) y San Lorenzo (23), mientras que en el A aún no hay ningún clasificado.

La AFA y San Lorenzo siguen sin llegar a un acuerdo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó horas antes del partido que no hubo acuerdo con los dirigentes de San Lorenzo tras la reunión entre Claudio Tapia y los principales dirigentes del club.

El comunicado la AFA indicó que “no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.

La mayoría de los dirigentes solicitaron la declaración de acefalía pero la AFA decidió ir por otro camino y Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo.

El único plan de gobierno transitorio fue presentado por Sergio Costantino, quien aseguró contar con el dinero necesario para conducir esta etapa. La propuesta recibió apoyo de un sector importante de la dirigencia y la AFA le exigió que entre el lunes y martes próximos presente los avales económicos para respaldar la iniciativa.

La validación de esos fondos es condición para que la AFA y el juez otorguen el aval definitivo a su conducción transitoria.

