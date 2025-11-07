San Lorenzo sigue en crisis, pero empató con Central y clasificó a los playoffs del Torneo Clausura

Por ahora, en el Grupo B están clasificados a los playoffs Central (31), Riestra (27), Lanús (26), Vélez (25) y San Lorenzo (23), mientras que en el A aún no hay ningún clasificado.

Embed - DOS GOLES ANULADOS EN EL EMPATE DEL CANALLA Y EL CICLÓN | Rosario Central 0-0 San Lorenzo | RESUME

La AFA y San Lorenzo siguen sin llegar a un acuerdo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó horas antes del partido que no hubo acuerdo con los dirigentes de San Lorenzo tras la reunión entre Claudio Tapia y los principales dirigentes del club.

El comunicado la AFA indicó que “no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.

La mayoría de los dirigentes solicitaron la declaración de acefalía pero la AFA decidió ir por otro camino y Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo.

El único plan de gobierno transitorio fue presentado por Sergio Costantino, quien aseguró contar con el dinero necesario para conducir esta etapa. La propuesta recibió apoyo de un sector importante de la dirigencia y la AFA le exigió que entre el lunes y martes próximos presente los avales económicos para respaldar la iniciativa.

La validación de esos fondos es condición para que la AFA y el juez otorguen el aval definitivo a su conducción transitoria.