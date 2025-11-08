Cómo preparar un perfume casero para que tus sábanas huelan siempre a limpio

Ingredientes para el perfume de tus sábanas

Botella con atomizador.

Una taza de agua tibia.

Dos cucharadas de vinagre blanco.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de lavanda, jazmín o cítricos (el que tengas en casa).

Para comenzar a preparar este perfume mezcla en una botella con atomizador, una taza de agua tibia con dos cucharadas de vinagre blanco y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Agrega entre 10 y 15 gotas del aceite esencial de tu preferencia. Cabe destacar que aromas como la lavanda, el jazmín o los cítricos pueden influir positivamente en el ánimo y en la calidad del descanso.

Siempre agita bien la mezcla antes de usar. Rociá tus sábanas al hacer la cama, a una distancia de unos 30 cm, para que el perfume se distribuya de manera uniforme y no manche los textiles. Deja ventilar unos minutos antes de acostarte, para que el aroma se fije sin humedecer el tejido.

perfume para ropa Coloca la preparación en una botella con atomizador. Imagen: Pexels.

Este perfume hará que todas las noches tu cama tenga un aroma único. Además, prolonga la sensación de limpieza, al eliminar bacterias y partículas que causan malos olores.

Resulta una alternativa más saludable y ecológica frente a los productos químicos tradicionales, ideal para quienes buscan opciones más naturales para su rutina diaria.