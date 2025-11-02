Cómo preparar un perfume casero para conseguir que tu ropa huela a limpio

Los perfumes para la ropa ayudan a mantener la sensación de frescura entre lavados, sobre todo si guardas las prendas durante mucho tiempo en el armario. Además, perfumar la ropa con aromas naturales puede influir positivamente en el estado de ánimo, aportando calma, energía o bienestar según las esencias que elijas.
En el mercado podemos encontrar cientos de perfumes de diversos aromas, aunque también puedes hacerlo en tu hogar con una sencilla receta. A continuación, te dejamos los ingredientes que necesitas y el paso a paso.
Perfume para la ropa sin alcohol
- Dos tazas de agua destilada.
- Gasa.
- Dos tazas de petalos de rosa frescos.
Generalmente, para perfumar la ropa, las esencias que mejor funcionan son aquellas florales pues le aportan un toque fresco, dulce y limpio. Por este motivo, esta receta contará con el agradable aroma a rosas.
Primero tienes que colocar la gasa en el fondo de un recipiente hondo o un bowl. Procura que la gasa sea un pedazo grande ya que es necesario que sobresalga de los bordes del cuenco. Una vez listo, pon los pétalos encima y luego vierte el agua destilada cubriendo las flores por completo.
Deja que esta mezcla repose durante toda la noche y, al día siguiente, tan solo tendrás que quitar la gasa dejando las flores en el interior del recipiente. Escurre la gasa para que suelte todo el líquido que tiene.
Vierte el líquido en una cacerola a fuego lento. Deja hervir entre cinco y siete minutos, apaga el fuego, deja enfriar. Ya tienes tu perfume casero, ecológico y con aroma a rosas.
Lo puedes aplicar en tus prendas de ropa, en sábanas, cortinas y más. Se recomienda rociar a una distancia prudente, para no ocasionar manchas.