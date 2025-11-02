Cómo preparar un perfume casero para conseguir que tu ropa huela a limpio

Primero tienes que colocar la gasa en el fondo de un recipiente hondo o un bowl. Procura que la gasa sea un pedazo grande ya que es necesario que sobresalga de los bordes del cuenco. Una vez listo, pon los pétalos encima y luego vierte el agua destilada cubriendo las flores por completo.

Deja que esta mezcla repose durante toda la noche y, al día siguiente, tan solo tendrás que quitar la gasa dejando las flores en el interior del recipiente. Escurre la gasa para que suelte todo el líquido que tiene.

Vierte el líquido en una cacerola a fuego lento. Deja hervir entre cinco y siete minutos, apaga el fuego, deja enfriar. Ya tienes tu perfume casero, ecológico y con aroma a rosas.

perfume para ropa Vierte la preparación en un frasco con pulverizador. Imagen: Freepik.

Lo puedes aplicar en tus prendas de ropa, en sábanas, cortinas y más. Se recomienda rociar a una distancia prudente, para no ocasionar manchas.