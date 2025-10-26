Inicio Ovación Polideportivo MotoGP
Alex Marquez se consagró subcampeón de MotoGP y Valentín Perrone fue top ten en el Moto3 de Malasia

Alex Márquez ganó la 20ª fecha del MotoGP disputada en Malasia y se aseguró el subcampeonato, escoltando a su hermano Marc. Valentín Perrone fue 10° en Moto3

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Alez Márquez ganó con autoridad el GP de Malasia y se consagró subcampeón de MotoGP anticipadamente, escoltando a su hermano Marc, lesionado.

Este domingo por la madrugada de nuestro país se corrió la 20ª fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo en el circuito de Sepang, Malasia. En la máxima categoría -MotoGP- ganó el español Alex Márquez, que a dos fechas del final aseguró el subcampeonato.

En la categoría telonera, Moto3, el piloto argentino Valentín Perrone (KTM) quedó 10° y mantiene esa misma posición en la divisional. El ganador de la prueba fue Taiyo Furusato (Honda). Completaron el podio los españoles Ángel Piqueras y Adrián Fernández. El otro hispano argentino, Marco Morelli (nacido en Barcelona, al igual que Perrone), fue 13° y sumó puntos.

El Coyote. Valentín Perrone fue 10° en Malasia y están el top ten del Campeonato Mundial de Moto3.

Impresionante 1-2 en el Campeonato del MotoGP para los hermanos Márquez

El español Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP, fue imparable este domingo en el Gran Premio de Motociclismo corrido en Sepang, Malasia. El ahora subcampeón de MotoGP tomó el liderazgo desde la segunda vuelta y no soltó hasta el final, imponiendo un ritmo imposible de seguir para sus rivales.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) fue su escolta, tras una intensa lucha con el poleman de la fecha, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien abandonó cerca del final por un problema mecánico. el catalán Joan Mir (Honda HRC Castrol) completó el podio de la 20ª y penúltima fecha.

El podio del GP de Malasia del MotoGP

1 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 40:09.249

2 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +2.676

3 Joan Mir Honda HRC Castrol +8.048

Furusato se impuso en Moto3 y Valentín Perrone terminó 10°

Luego de una promisoria clasificación, donde registró el séptimo mejor tiempo, el argentino Valentín Perrone finalizó en el 10° puesto en la carrera disputada en el autódromo de Sepang, quedando a 6 segundo 309 milésimas del ganador, el japonés Taiyo Furusato (22' 03'' 888/1000).

Clasificación de la 20ª fecha de Moto3 -GP de Malasia-

1 Taiyo Furusato Honda Team Asia 22' 03'' 888/1000

2 Angel Piqueras FRINSA - MT Helmets - MSI +2.259

3 Adrian Fernandez Leopard Racing +2.625

4 David Almansa Leopard Racing +4.167

5 Ryusei Yamanaka FRINSA - MT Helmets - MSI +4.338

6 Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo +4.429

7 Maximo Quiles CFMOTO +4.496

8 Scott Ogden CIP Green Power +4.678

9 Brian Uriarte LIQUI MOLY +4.729

10 Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 +6.309

Las posiciones en el campeonato de Moto3

motociclismo-moto3-campeonato-20-fecha

