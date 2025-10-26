Alex Marquez se consagró subcampeón de MotoGP y Valentín Perrone fue top ten en el Moto3 de Malasia

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) fue su escolta, tras una intensa lucha con el poleman de la fecha, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien abandonó cerca del final por un problema mecánico. el catalán Joan Mir (Honda HRC Castrol) completó el podio de la 20ª y penúltima fecha.
El podio del GP de Malasia del MotoGP
1 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 40:09.249
2 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +2.676
3 Joan Mir Honda HRC Castrol +8.048
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1982409711610941932&partner=&hide_thread=false
Furusato se impuso en Moto3 y Valentín Perrone terminó 10°
Luego de una promisoria clasificación, donde registró el séptimo mejor tiempo, el argentino Valentín Perrone finalizó en el 10° puesto en la carrera disputada en el autódromo de Sepang, quedando a 6 segundo 309 milésimas del ganador, el japonés Taiyo Furusato (22' 03'' 888/1000).
Clasificación de la 20ª fecha de Moto3 -GP de Malasia-
1 Taiyo Furusato Honda Team Asia 22' 03'' 888/1000
2 Angel Piqueras FRINSA - MT Helmets - MSI +2.259
3 Adrian Fernandez Leopard Racing +2.625
4 David Almansa Leopard Racing +4.167
5 Ryusei Yamanaka FRINSA - MT Helmets - MSI +4.338
6 Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo +4.429
7 Maximo Quiles CFMOTO +4.496
8 Scott Ogden CIP Green Power +4.678
9 Brian Uriarte LIQUI MOLY +4.729
10 Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 +6.309
Las posiciones en el campeonato de Moto3
motociclismo-moto3-campeonato-20-fecha