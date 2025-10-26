Alex Marquez se consagró subcampeón de MotoGP y Valentín Perrone fue top ten en el Moto3 de Malasia

En la categoría telonera, Moto3, el piloto argentino Valentín Perrone (KTM) quedó 10° y mantiene esa misma posición en la divisional. El ganador de la prueba fue Taiyo Furusato (Honda). Completaron el podio los españoles Ángel Piqueras y Adrián Fernández. El otro hispano argentino, Marco Morelli (nacido en Barcelona, al igual que Perrone), fue 13° y sumó puntos.

motociclismo-moto3-valentin perrone-gp malasia-01 El Coyote. Valentín Perrone fue 10° en Malasia y están el top ten del Campeonato Mundial de Moto3.

Impresionante 1-2 en el Campeonato del MotoGP para los hermanos Márquez

El español Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP, fue imparable este domingo en el Gran Premio de Motociclismo corrido en Sepang, Malasia. El ahora subcampeón de MotoGP tomó el liderazgo desde la segunda vuelta y no soltó hasta el final, imponiendo un ritmo imposible de seguir para sus rivales.