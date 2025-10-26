Riquelme tomó una drástica decisión con Ander Herrera en Boca

El mediocampista, que llegó al club auriazul como refuerzo de jerarquía a comienzos de 2025, anduvo muy bien en los primeros partidos, pero las lesiones lo alejaron de las canchas durante varios meses.

Se lo vio muy bien ubicado en la mitad de la cancha, con una gran jerarquía que se destacaba del resto. Pero eso no sería suficiente para los seguidores xeneizes.

Ander Herrera todavía no dejará el fútbol

Herrera, de 36 años, lleva solo 12 partidos en lo que va del año y a pesar de ello todavía no piensa en el retiro. Sin embargo, en una entrevista con el podcast Tengo un Plan, dejó una frase que llamó la atención al ser consultado por un eventual regreso al Real Zaragoza.

“Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. Si fuera por la afición ya estaría”, dijo el volante español.

Lo concreto es que el español es duramente cuestionado por muchos hinchas de Boca por sus continuas lesiones. De todas formas Riquelme considera que será muy útil para el club (ses muy buen jugador) y por ello le extendería el contrato en el elenco auriazul.