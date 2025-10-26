Lanchas, mulas y caballos en las elecciones: el esfuerzo para llevar 10.000 urnas a lugares inaccesibles

En la previa de las elecciones, fuentes oficiales confirmaron que más de 10 mil vehículos "no tradicionales" fueron utilizados en los últimos días para el traslado de urnas. Lanchas, mulas y caballos fueron utilizados para poder llegar a lugares donde no se llega de un modo "convencional".

También se informó que fueron utilizadas casi 60 mulas y varias lanchas destinadas para llegar a lugares de Jujuy, Salta, Córdoba, el Tigre y la Isla Martín García, entre otras localidades.

Lo que se plantea en esta nota es algo que ocurre desde hace años. Se utilizan mulas para zonas montañosas o de difícil acceso terrestre, y lanchas para cruzar lagos o ríos, garantizando así que todos los votantes tengan la posibilidad de emitir su voto en los lugares más remotos del país.

El Grupo DUAR e integrantes del Ejército, custodiaron el traslado de estas urnas para evitar este tipo de inconveniente. Pese al esfuerzo, lo cierto es que el porcentaje de votación en estas elecciones legislativas se encamina a ser bajo.

Hasta qué hora se puede votar en las elecciones legislativas 2025

Es importante tener en cuenta que en Argentina el voto es obligatorio para las personas mayores de 18 años y menores de 70. En tanto, para los jóvenes de entre 16 y 18 años y los adultos mayores de 70 el voto es optativo.

Las mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional, que comenzaron a recibir a los electores a las 8, estarán habilitadas hasta las 18. Después de esa hora, ya no será posible emitir el voto.