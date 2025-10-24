Elecciones 2025: así van a funcionar los servicios este domingo en Mendoza

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos. Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

Durante las elecciones en Mendoza, las farmacias operan con normalidad, pero manteniendo el sistema de turnos obligatorios para garantizar la atención las 24 horas. Lo mismo ocurre con los hospitales, que funcionarán con los servicios de urgencia garantizados.

Como ocurre en todas las elecciones, la atención en consultorios externos y turnos no urgentes puede verse afectada o reprogramada durante la jornada electoral, aunque esto depende de cada institución.

Para garantizar el voto ciudadano, el transporte público será gratuito.

Las estaciones de servicio también funcionarán con normalidad, pero, al igual que sucede con los supermercados, lo harán con la restricción de no vender bebidas alcohólicas a partir de las 20:00 del día anterior a los comicios, es decir, de este sábado.

Veda electoral: qué se puede hacer y que no

El Artículo 71 del Código Electoral Nacional establece una serie de prohibiciones específicas que rigen durante las horas previas y el transcurso de la elección:

Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de los lugares de votación.

Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

Realizar actos públicos de proselitismo.

Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para aquellos que violan la veda dependen del incumplimiento en el que incurran.