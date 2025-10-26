Se viene un frente frío a Mendoza: temperaturas inusuales para octubre según Meteored

precipitacion smn Estas son las precipitaciones que se esperan según el SMN.

Este cambio meteorológico estará acompañado de vientos del sector sur o sudeste con ráfagas, lo que intensificará la sensación de frío en toda la región. Las precipitaciones durante el comienzo del martes, mayormente en forma de lluvias leves a moderadas, afectarán especialmente a Cuyo y Córdoba.

Un dato llamativo es que en las zonas serranas de San Luis y Córdoba es probable que se registren nevadas en las primeras horas del martes, favorecidas por el brusco descenso térmico.

Pronóstico detallado para Mendoza: de 7°C a 30°C en una semana

Para el lunes 27 de octubre, Mendoza experimentará el inicio de este frente frío con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 19°C, marcando un día fresco pero aún moderado. Sin embargo, el martes 28 será el día más frío del evento, con una mínima que descenderá hasta los 5°C, aunque curiosamente la máxima alcanzará los 28°C, mostrando una amplitud térmica considerable característica de la región cuyana.

El miércoles 29 comenzará la recuperación térmica, con temperaturas mínimas que subirán levemente a 7°C y máximas de 23°C. Este aumento gradual estará fomentado por la rotación de vientos al nor-noreste que se afianzará en la segunda mitad de la semana, bajo condiciones más estables de tiempo.

TIEMPO MENDOZA Estos días llega el frente frío a Mendoza.

Para el fin de semana, el panorama cambiará completamente, con máximas que llegarán a los 30°C, retomando así las temperaturas típicas de la primavera mendocina. Este contraste térmico en apenas una semana refleja lo inusual de este evento meteorológico para el mes de octubre.

Los expertos de Meteored destacan que estas heladas tardías son poco frecuentes a esta altura del año en la región central del país, y el descenso térmico será particularmente notable en toda la franja que comprende Cuyo. Se recomienda a los productores agrícolas y a la población en general tomar precauciones ante estas bajas temperaturas inesperadas para la época primaveral.