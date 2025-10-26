La noticia no dejó de sorprender ya que, por ejemplo, Leandro Paredes si jugó con la camiseta de la Selección argentina porque "Miguel hubiera querido que juegue" y hasta el propio hijo del entrenador - Ignacio - defendió los colores de Tigre y convirtió un gol en el empate frente a Newell's.

El delantero del Matador metió el 1 a 0 parcial y celebró mostrando un tatuaje con una frase histórica de su padre: "Todo se cura con amor"; mientras que también declaró que si no jugaba Miguel Ángel "se levanta y me caga a puteadas".

Es así que el partido fue repogramado para el lunes 27 de octubre a partir de las 16 en la cancha de El Guapo.

La verdadera razón por la que Edinson Cavani no estará frente a Barracas Central

Y quien nuevamente no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda es Edinson Cavani ya que - otra vez - estará marginado del plantel por sufrir una lesión.

En esta oportunidad el Departamento Médico de Fútbol Profesional de Boca informó que el delantero uruguayo presenta "una inflamación de la bolsa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo".

La noticia llega en un clima hostil teniendo en cuenta que Cavani se ha perdido 28 partidos por lesión; no obstante, Pablo Álvarez (campeón de la Copa Sudamericana 2004 con Boca) salió a bancarlo: "Es un delantero extraordinario y quien diga lo contrario, no entendió nada".

"Tardás más tiempo en recuperarte y es una realidad que Boca no te espera. Los delanteros cuando están en racha y tienen la posibilidad de convertir es muy importante. Hay que darle continuidad. Hay que darle confianza, esa es la palabra, cosa que nunca la pudo encontrar", concluyó Pablo Álvarez.