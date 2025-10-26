El look de Cristina Pérez para votar: elegancia y estilo en las elecciones 2025

Su declaración en Instagram

En la descripción de su publicación de Instagram, Cristina Pérez escribió una reflexión que captura la esencia democrática del momento: "El hermoso ejercicio de elegir". Estas palabras resuenan con el compromiso cívico y la importancia de participar en el proceso electoral, demostrando que la periodista no solo comparte su estilo sino también sus valores.

Cristina Perez on Instagram: " El hermoso ejercicio de elegir. #Democracia #Republica #Argentina #Elcciones"

El look elegido por Cristina es perfecto para una jornada electoral porque es cómodo para esperar en filas y desplazarse, proyecta seriedad y respeto por el proceso democrático, resulta fotogénico para las inevitables fotos del día, y es atemporal, pudiendo replicarse fácilmente.

Como figura pública reconocida, la pareja del ministro Luis Petri no solo inspira con su participación democrática, sino también con sus elecciones de moda.