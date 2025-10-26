Inicio Sociedad Cristina Pérez
El look de Cristina Pérez para votar: elegancia y estilo en las elecciones 2025

Este fue el impecable look de Cristina Pérez para realizar su voto en estas elecciones. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Cristina Pérez acudió a votar temprano en la mañana del domingo.

La periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa Luis Petri, demostró una vez más su impecable sentido de la moda al acudir a votar en las elecciones legislativas 2025. Con un outfit que combina sofisticación y comodidad, la conductora eligió un look en tonos tierra que conquistó las redes sociales.

El gran outfit de Cristina Pérez

El protagonista del conjunto fue un elegante blazer con chaleco integrado en tonos marrones con rayas, una pieza versátil que aporta estructura y profesionalismo sin sacrificar el estilo. Este tipo de prendas se ha convertido en algo esencial para las mujeres que buscan looks sofisticados y funcionales.

critina perez look

Para balancear la formalidad del saco, Cristina optó por unos jeans azules clásicos, demostrando que la mezcla de casual y formal puede resultar en un outfit impecable para cualquier ocasión importante. Completando el conjunto monocromático, la periodista eligió botas marrones que hacen juego con el blazer, creando una armonía visual que alarga la silueta y unifica todo el look.

Su declaración en Instagram

En la descripción de su publicación de Instagram, Cristina Pérez escribió una reflexión que captura la esencia democrática del momento: "El hermoso ejercicio de elegir". Estas palabras resuenan con el compromiso cívico y la importancia de participar en el proceso electoral, demostrando que la periodista no solo comparte su estilo sino también sus valores.

Embed - Cristina Perez on Instagram: " El hermoso ejercicio de elegir. #Democracia #Republica #Argentina #Elcciones"

El look elegido por Cristina es perfecto para una jornada electoral porque es cómodo para esperar en filas y desplazarse, proyecta seriedad y respeto por el proceso democrático, resulta fotogénico para las inevitables fotos del día, y es atemporal, pudiendo replicarse fácilmente.

Como figura pública reconocida, la pareja del ministro Luis Petri no solo inspira con su participación democrática, sino también con sus elecciones de moda.

