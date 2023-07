Cristina Pérez se animó al look Barbicore luciendo un top y calzas rosas

¿Qué comentarios recibió Cristina Pérez en su publicación de Instagram?

"La versión real de Barbie", "Qué caramelo se come el diputado. Que lo parió...", "Poneme 72 hs seguidas de noticias sin corte comercial por favor", "Super linda e inteligente", fueron solo algunos de los comentarios que recibió la periodista.

Cristina Perez.jpg

Sin dudas, algunos comentarios estuvieron cargados de mucho ingenio y fueron muy divertidos, pero sin embargo en todos se destaca lo mismo: la belleza de la conductora de televisión.

¿Criticaron a Cristina Pérez por la ropa que usó en los Martín Fierro?

La conductora de televisión Roxy Vázquez evaluó en La Jaula de la moda el look de Cristina Pérez y la de su pareja Luis Petri en la alfombra roja de los últimos Martín Fierro.

Luis Petri y Cristina Perez.jpg

"¡La dueña! ¡La dueña del Hilton!", dijeron los conductores del programa "La jaula" ni bien se vieron las imágenes de Cristina Pérez luciendo un ajustado vestido gris con transparencias en hombro y brazo izquierdo.

"Cualquier cosa que me lleve a ser Primera Dama no la largo. Como Rabolini con Scioli. No me importa nada", dijo Medina Flores. "En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita", recordó la conductora Roxy Vázquez.