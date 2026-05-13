¡Insólito! Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Además, al ser consultada por lo sucedido, Pampita habló muy bien de Martín Pepa y hasta dejó la puerta abierta para una posible reconciliación.

Pampita desesperada tras su separación de Martín Pepa

Pampita no se habría tomado nada bien su separación de Martín Pepa según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

La conductora se comunicó con el círculo íntimo de Martín Pepa y confirmó que la familia del polista está feliz conl fin de su relación con Pampita debido a las intensas conductas que habría tenido la modelo.

"Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: 'Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo'", leyó Latorre.

pampita separacion Pampita angustiada por su separación de Martín Pepa.

"Ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron. Ella era insoportable, según los amigos de Pepa explicó la conductora. Además, el empresario ya estaría saliendo con otra mujer que conoció antes de su noviazgo con Pampita.

¿Qué pasó entre Pampita y Martín Pepa?

Si bien Pampita no quiso dar detalles íntimos del fin de su vínculo, Yanina Latorre sacó a la luz la escandalosa razón detrás de su separación.

"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", arrancó la conductora en SQP.

"No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, siguió mientras la modelo se refugia en las playas de Miami.