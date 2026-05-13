¡Escándalo! Exigen la detención de Jesica Cirio: ¿cómplice de Piccirillo?

Además, el nombre de Jesica Cirio aparece en la causa SIRA donde estàn involucrados Elìas Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque quien fue de los primeros en apuntar contra la modelo como se lee en uno de los chats que le mandó a Migueles.

“Me quisieron tirar a matar, me quisieron cerrar la boca y me robaron la fórmula para llenarse de guita. A Cirio la quiero bien presa. Estuvieron todos tomando fafa hasta las tres de la mañana en Nordelta festejando mi desgracia. Elías y el lobo ”, dice Hauque furioso.

Qué dijo Jesica Cirio de su viaje de compras por Europa

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa. Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo sobre el exorbitante gasto.

Ahora, tras la polémica que generaron las imágenes, Jesica Cirio rompió el silencio en Intrusos y aseguró que se encuentra alejada de los medios y sin estar al tanto de las noticias sobre su vida.

jesica cirio intrusoss Jesica Cirio rompió el silencio tras su viaje de compras a Madrid.

"No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder”, lanzó indiferente y habló de su trabajo actual. “Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos...”, indicó.