Escándalo por el video que grabó Jesica Cirio: ¿qué mostró?

jesica cirio video embarazada Polémica por el video de Jesica Cirio entrenando embarazada.

Lejos de dejarlo pasar, Jesica Cirio salió con los tapones de punta explicando en detalle su entrenamiento. "Las rutinas están súperaprobadas por mi entrenadora y mi médico. Soy una persona que toda la vida hizo deporte por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo”, expresó además de revelar que sigue un plan personalizado para cada etapa de su embarazo.

Jesica Cirio sin filtros sobre su viaje de compras a Madrid

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa. Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo sobre el exorbitante gasto.

Ahora, tras la polémica que generaron las imágenes, Jesica Cirio rompió el silencio en Intrusos y aseguró que se encuentra alejada de los medios y sin estar al tanto de las noticias sobre su vida.

jesica cirio intrusoss Jesica Cirio habló tras su viaje a Europa.

"No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder”, lanzó indiferente y habló de su trabajo actual. “Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos...”, indicó.