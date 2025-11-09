Una nueva tecnología que se impone en los baños modernos puede dejar sin uso al clásico jabonero, elemento con el que se mantuvo este espacio de la casa en orden durante años. Con este accesorio, tu jabón no se ablanda y tampoco se deshace.
Adiós al viejo jabonero: la tecnología en tendencia que moderniza el baño de casa
Esta tecnología es tendencia por tres cualidades: higiene, comodidad y diseño moderno en tu baño. Todos los detalles, en la nota
Esta tendencia se impone en los distintos hogares por tres cualidades fundamentales: higiene, comodidad y diseño moderno. Sí, se trata de los dispensadores automáticos de jabón.
Dispensadores automáticos de jabón, una tendencia que crece
Los dispensadores automáticos de jabón están en tendencia en los baños de casa principalmente por un aumento en la conciencia sobre la higiene y la búsqueda de comodidad y estética moderna.
El beneficio más destacado es la operación "sin contacto", que elimina la necesidad de tocar un jabón manual. Esto reduce significativamente la contaminación cruzada y la propagación de gérmenes y bacterias entre los usuarios del baño.
Al usar esta tecnología, el sensor de movimiento infrarrojo detecta automáticamente las manos y dispensa una cantidad predefinida de jabón, lo que agiliza y facilita la rutina de lavado de manos.
Los dispensadores automáticos están diseñados para liberar una cantidad precisa de jabón, evitando el uso excesivo y el desperdicio innecesario.
Estos dispositivos ofrecen un aspecto más limpio, minimalista y sofisticado en comparación con las botellas de jabón tradicionales o las jaboneras, motivo por el cual se han convertido en una tendencia.
Ya lo sabes, si quieres llevar el lavado de manos a otro nivel, y mejorar el aspecto de tu baño, será mejor que no te quedes afuera y hagas uso de esta tendencia.
Momentos clave para lavarse las manos en el día
- Antes de comer y cocinar: para evitar la transferencia de gérmenes a los alimentos.
- Después de ir al baño: es fundamental para eliminar bacterias.
- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz: ya que usas tus manos para cubrirte.
- Después de tocar animales: o limpiar su comida y excrementos.
- Después de limpiar la casa o tocar la basura: para eliminar la suciedad acumulada.
- Después de estar en contacto con alguien enfermo: o antes y después de cuidar una herida.
- Al regresar de la calle o estar en lugares públicos: especialmente después de tocar superficies que otras personas tocan con frecuencia, como manijas de puertas o carritos de supermercado.