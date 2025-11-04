Ni memoria USB ni pendrive: el nuevo método para guardar información de forma rápida y segura

Pendrive Los pendrives fueron muy usados anteriormente. Pero, la desaparición del puerto USB-A en equipos modernos, su lentitud y poca capacidad dificulta y acelera su reemplazo por tecnologías más actuales.

Por eso son útiles para transferencias muy puntuales o como “llave” para documentos, pero se quedan cortos frente a las exigencias tecnológicas actuales: velocidades limitadas, menor vida útil bajo cargas constantes y capacidades máximas que apenas alcanzan los terabytes en versiones caras.

Por ejemplo, en proyectos de edición de video, imágenes, transmisión en vivo o copias de seguridad frecuentes, estas limitaciones hacen que los pendrives pierdan relevancia frente a soluciones más robustas. Algo también clave es que el tradicional USB-A comienza a desaparecer de los equipos modernos, reemplazado por el estándar USB-C. Es por ello que actualmente fueron remplazados por los discos SSD con conexión USB-C o Thunderbolt.

Ventajas de los discos SSD

A medida que los pendrives pierden relevancia, surgen alternativas más avanzadas y versátiles. Los discos SSD externos encabezan la lista de reemplazos mientras la tecnología sigue avanzando, entre sus beneficios destacados se encuentra:

Velocidad: muchos SSD portátiles alcanzan velocidades de lectura/escritura superiores a 1.000 MB/s.

Rendimiento extremo: las unidades orientadas a creadores y profesionales ya usan interfaces avanzadas (USB4 / Thunderbolt / NVMe) y alcanzan lecturas de varios miles de MB/s en equipos compatibles. Esto permite editar video 4K/8K directamente desde la unidad sin cuellos de botella.

Capacidad real y escalable: los SSD portátiles con 2, 4 TB convierte a estas unidades en servidores de archivos portátiles. Hay modelos de 4 TB de fabricantes de referencia en el mercado.

Durabilidad y seguridad: al no tener partes móviles, los SSD resisten mejor golpes y vibraciones; además, muchos vienen con cifrado por hardware y mecanismos para defender datos frente a pérdida o robo.

Compatibilidad y diseño: los conectores USB-C, carcasas resistentes al agua/ polvo y formatos compactos hacen que sean cómodos para llevar y usar en múltiples dispositivos.

¿Cuándo conviene elegir un SSD externo?