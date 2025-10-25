Un accidente borró su memoria, pero su esposo logró reconquistarla

Laura faganello accidente Ni un grave accidente pudo separar a esta pareja.

El accidente en medio del amor

Todo comenzó en 2015, cuando Laura Faganello conoció a Brayden a través de unos primos comunes. Durante 8 meses intercambiaron cartas manuscritas llenas de confesiones, sueños y risas. En solo un año, se casaron el 15 de julio de 2016, en una ceremonia íntima rodeados de familia y amigos.

Nueve meses después, el 15 de abril de 2017, la tragedia golpeó sin aviso. La joven, en su tercer año de universidad, estaba ayudando a una amiga en la preparación de un evento al aire libre en Canadá. Una viga de metal de unos 20 kilos se desprendió de una estructura inestable y cayó sobre su cabeza.

El accidente le causó una conmoción cerebral severa, hemorragia interna y daño en el lóbulo frontal. Despertó 2 semanas después en el hospital, con el cuerpo vendado y la mente en blanco. Su siguiente recuerdo claro: abrir los ojos en su cama, junto a un hombre desconocido que le sonreía con ternura.

El diagnóstico tras el accidente fue amnesia retrógrada global. Laura Faganello había olvidado los últimos 7 años de su vida. Su cerebro la había devuelto a los 17 años, cuando aún vivía con sus padres en Bélgica. No recordaba la universidad, el noviazgo, el casamiento y los primeros meses de matrimonio.

Laura faganello accidente 2 El casamiento quedó en el olvido tras el accidente de la joven.

Volver a amarse tras el accidente

Cada mañana tras el accidente era un reinicio cruel: despertaba gritando, convencida de que un extraño invadía su cama. Tenía que reaprender a leer, escribir y hablar.

Brayden Faganello, en lugar de presionarla, se convirtió en su amigo invisible: dejaba notas cariñosas en la mesita de noche, con mensajes, la sacaba a paseos cortos. Poco a poco, dejó de ser "el extraño" para convertirse en su confidente.

El clímax llegó el 19 de agosto de 2019. El hombre planeó una sorpresa épica: la llevó a 3 lugares emblemáticos de su historia. En el primero, leyó una carta sobre sus cartas iniciales; en el segundo, sobre su boda soñada; y en el tercero se arrodilló con el mismo anillo. Laura Faganello aceptó.

Se casaron por segunda vez el 15 de julio de 2020, en una ceremonia sencilla pero cargada de emoción, rodeados de familiares que habían presenciado su odisea tras el accidente. Hoy, a sus 30 y 28 años respectivamente, Laura y Brayden Faganello dirigen una productora capturando bodas ajenas mientras construyen la suya.