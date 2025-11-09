Inicio Fútbol Boca Juniors
VIDEO: las lágrimas de Exequiel Zeballos luego de ser la figura en el Superclásico vs River

Luego de ser la figura del Superclásico frente a River, Exequiel Zeballos fue captado con emoción en el banco de los suplentes

Exequiel Zeballos se emocionó luego de ser la figura frente a River.

Boca venció a River por 2 a 0 en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y consiguió una victoria que lo clasificó a los playoffs del Torneo Clausura y lo metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La figura del partido fue Exequiel Zeballos, el joven delantero que tuvo una tarde brillante: convirtió el primer gol, asistió a Miguel Merentiel y volvió a los rivales.

Zeballos fue la figura del Superclásico frente a River.

La emoción de Exequiel Zeballos luego de ser la figura contra River

Después de ser la figura del Superclásico, Exequiel Zeballos fue reemplazado en lugar de Kevin Zenón, y se llevó la ovación de toda La Bombonera. Visiblemente emocionado, el joven fue captado llorando en el banco de los suplentes.

