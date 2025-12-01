La planta que sirve para ahuyentar a las garrapatas de forma natural: no resisten su olor

Para demostrar su efectividad, lo cierto es que esta planta puede ser utilizada de varias maneras: colgando las hojas en casa (especialmente donde duermen mascotas, pero supervisando que no se las coman) o utilizando aceite de eucalipto diluido en agua para rociar en zonas de riesgo y alfombras.

El eucalipto es efectivo como repelente, pero no erradica las infestaciones por completo. Es una buena herramienta de prevención y control complementario aunque, si el problema no se soluciona con la planta, deberás contactarte con un especialista.

Eucalipto.jpg La planta de eucalipto puede ayudarte a ahuyentar las garrapatas de tu casa.

Ya lo sabes, si quieres evitar la presencia de las garrapatas en tu casa, será mejor que recurras a la planta de eucalipto. Su fuerte olor te ayudará a ahuyentarlas.

Los riesgos de la presencia de garrapatas en casa

La presencia de garrapatas en casa representa un riesgo significativo para la salud de humanos y mascotas, ya que pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme, anaplasmosis, ehrlichiosis, babesiosis y fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Los síntomas pueden variar desde erupciones cutáneas hasta problemas neurológicos graves. Algunas enfermedades transmitidas por garrapatas pueden afectar el corazón y el sistema nervioso si no se tratan a tiempo.