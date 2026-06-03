Roland Garros: cuándo y quiénes jugarán las semifinales femeninas tras la derrota de Aryna Sabalenka

Aun así, dejó la incógnita al detallar que “dejara pasar unos días” para pensar si con “un poco de suerte” podrá “volver al ruedo mentalmente”.

Durante el encuentro se pudo observar, en varias ocasiones, el enojo de la número 1 con su box y la perdida de paciencia con su propio juego.

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El partido que comenzó ganando 3-6 en el primer set, pero que en el segundo sufrió la remontada de la rusa y número 25 del mundo, Diana Shnaider, por 7-5 y finalmente eliminada con un contundente 6-0 en los cuartos de final de Roland Garros, torneo en el cual era una de las favoritas.

Las semifinales femeninas de Roland Garros

Roland Garros tendrá una nueva campeona del cuadro femenino ya que las cuatro semifinalistas aún no saben lo que es ganar un Grand Slam.

Shnaider jugará este jueves en el tercer turno del estadio Philippe Chatrier con la polaca Maja Chwalinska, 114 del mundo y vencedora de la favorita número 22, Anna Kalinskaya, por 7-6 y 6-3.

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Previamente, no antes de las 11 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus) la ucraniana Martha Kostyuk (15) jugará con la rusa Mirra Andreeva (8).