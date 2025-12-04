Alfredo Berti tras el logro histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: "Nadie nos regaló nada"

"La idea es que el club siga creciendo y para que eso ocurra hay que tener una política de ser cuidadoso y no desprendernos de los fubolistas que el mercado va a venir a buscar. Sin ninguna duda hay algunos futbolistas que tienen una buena actualidad, un buen futuro y creo que es momento de sostenerlos, que jueguen la Copa Libertadores y que sigan creciendo", añadió.

"Cuando escucho que algunos dicen que hay prioridades, que es el torneo, la Copa Libertadores o la Copa Argentina, después cuando arranca la competencia, a todos los torneos tenés que meterle el mejor once. Cuando empiezan los partidos hay convocatoria, van 20 mil personas y al hincha no le gusta priorizar, le gusta que el equipo se brinde y que gane", ejemplificó.

Luego fue consultado acerca de cuál es su opinión de la actualidad del fútbolñ argentino. "Cuando me inicié como jugador había un torneo de 38 fechas, el primero y segundo iban a la Libertadores y ahí se cortaban los premios. Pero todo va evolucionando, todo va cambiando, se va reciclando, después empezaron los torneos cortos y esa dinámica se sigue dando en varias partes del mundo. La totalidad de los equipos tienen que estar en un alerta permanente", dijo.

alfredo-berti-daniel-vila Berti festejó el título a lo grande con Daniel Vila, el titular azul.

Posteriormente fue consultado acerca de qué destaca de sus tres ciclos en la Lepra. "Siempre lo tomé de la misma manera, con el mismo deseo, con la misma responsabilidad. Siempre imaginé a Independiente en Primera, siempre vi que el club tenía potencial para eso. Cuando llegamos a Primera División seguí pensando para adelante, siempre soy optimista y quiero que el club esté mejor y crezca. Haber ganado esta copa con la autoridad que se ganó, es una copa legítima, nadie nos regaló nada, fue mérito de los futbolistas. La vara está muy alta y hay que tener un plantel que esté a la medida de lo que dieron estos chicos ahora, que le ganaron a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos y que ha compatido con todos, salvo con Boca y Estudiantes, que costó", señaló.

Con relación a la polémica que hubo por la copa que le dio la AFA a Rosario Central, dijo: "Fue un reconocimiento al mejor equipo del año, se votó, cada uno en su función, si fue algo que fue consensuado, uno tiene que escuchar y no hacer juicio de valor de todo lo que suceda".

"A los futbolistas les digo las cosas claras, trato de ser espontáneo, genuino, contarles a los chicos la historia del club y qué clase de hincha se van a encontrar, contarles la película y que se la crean, porque es un club importante, que tiene mucha hinchada y si todos estamos direccionados para el mismo lado, tiene su recompensa. El club pudo salvarse del descenso 10 o 12 fechas antes, peleó la Copa Argentina y la ganó. Lo que viene va a ser mucho más duro porque todos van a querer ganarle al campeón", enfatizó.

Qué dijo Berti sobre Sebastián Villa

"Vamos a ver qué pase con Sebastián, si lo venden teóricamente será una venta importante, más los ingresos que van a entrar de Copa Libertadores, va a haber que traer futbolistas que nos ayuden y hacer un equipo que sea igual de competitivo. Vamos a necesitar 14 o 15 futbolistas que sean titulares", tiró.

Luego se refirió a los refuerzos que llegarían al decir: "Buscamos laterales, algún volante de contención y ofensivo y un par de delanteros por banda".

El retiro de Tonetto y Abecasis

También habló del retiro de dos referentes azules al decir: "Son momentos dicíciles para los futbolistas que les toque retirarse, tanto Diego (Tonetto) como Luciano (Abecasis) le dieron mucha alegría a la gente y siempre son situaciones muy personales que se toman y que hay que respetarlas, esperemos que lo disfruten con la familia".

"En mi equipo hay lugar siempre para los que son competitivos, nunca clasifico a futbolistas jóvenes o viejos, el único parámetro que tengo es el día a día. El año pasado llevamos a (Luciano) Sábato a la pretemporada y esta vez lo vamos a llevar de vuelta, fue el goleador del torneo. En los entrenamientos Sheyko (Studer), Villalba y Leonard Costa no lo dejaron tocar la pelota y ahora veremos, si lo empuja a Sheyko, hace un par de goles, cabecea y le gana a Leonard, es porque se está metiendo en la conversación de jugar en Primera. Nunca importa el documento, (Gonzalo) Marinelli tiene 38 años, entró y atajó el penal y quedó en la historia del club", afirmó.

Por último, se refirió a un hecho simpático que vivió con el titular de la Lepra, Daniel Vila en los festejos por la obtención de la Copa Argentina. "La espada me la guardé, fue un buen recuerdo, un buen regalo del presidente, se la agradecí y con el paso de los años cobrará mucho más valor en lo afectivo", cerró.

Escuchá la nota completa de Alfredo Berti en Radio Nihuil: