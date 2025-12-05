Tunuyán tendrá que indemnizar a una reina de la Vendimia que fue discriminada por su embarazo

La noticia -afirmó- fue comunicada por "gente de la Municipalidad", y según recordó Yamila, fue "la señora que se encargaba de todas las reinas" la que le aclaró a su padre que con el embarazo la mujer no podía seguir participando de las actividades.

Aquella exclusión le impidió a Yamila entregar sus atributos de reina saliente y presenciar aquel acto en primera fila, en lo que para ella tuvo que ver con un "desprecio a su condición de mujer y futura madre".

Escudero alegó que los demandados ejercieron "violencia simbólica, mediática e institucional", castigándola por ser madre y dañando su salud psicofísica y dignidad.

"Vos imaginate: me faltaban tres semanas para tener a mi hija. Estaba con las hormonas a full y vivía llorando", expresó la exreina. Y añadió: "Me sentí muy mal. Me agarró un ataque de nervios cuando me avisaron, porque nunca me llamaron por teléfono a mí".

Además de la indemnización por daño moral, ella pidió que se declarara la inconstitucionalidad del reglamento que prohíbe y castiga a las reinas o concursantes por quedar embarazadas, algo que efectivamente se ha modificado en los últimos años.

Por lo demás, la experiencia marcó profundamente a Yamila Escudero. Al ser consultada sobre su visión actual de la Fiesta de la Vendimia y el rol de reina, fue categórica: "Sinceramente yo me salí de todo eso, después de lo que pasó. No me interesó más ese tema, preferí alejarme".

La respuesta de los demandados por la reina embarazada

El municipio y el intendente de entonces, Martín Aveiro, sostuvieron que solo ejecutaron el reglamento de admisión, elección y coronación de candidatas, que establece la restricción de no tener hijos y la designación de la virreina en caso de maternidad de la reina departamental. Adujeron que el accionar de las autoridades buscó "proteger" a Escudero y a su futuro hijo por su avanzado estado de gestación (8 meses).

Martìn Aveiro.JPG El exintendente Martín Aveiro.

Por su parte, el Estado provincial se deslindó, argumentando que el reclamo se dio dentro del ámbito de la Municipalidad de Tunuyán y que ni la Provincia ni sus funcionarios tuvieron relación con el hecho.

En medio del proceso, se ordenó a Aveiro pedir disculpas públicas a Escudero. La joven amplió la demanda contra Aveiro porque dijo que este incumplió esa orden.

El fallo

Finalmente, el Tribunal concluyó que, al momento de los hechos (enero de 2014), "Escudero no era madre, ni candidata, ni reina departamental" (solo había sido reina distrital el año anterior). Por lo tanto, en cualquier caso, la decisión de excluirla de la fiesta por estar embarazada constituyó una arbitrariedad.

Yamila Escudero. Yamila Escudero no se bancó que la dejaran afuera de una fiesta.

La conducta de las autoridades municipales fue considerada arbitraria e inconstitucional, violando la Ley 26.485. Además, se determinó que Aveiro incumplió la cautelar y revictimizó a la accionante.

Por tanto, la Justicia:

Condenó a la Municipalidad de Tunuyán y a Martín Guillermo Aveiro a pagar a Yamila Estefanía Escudero la suma de 8 millones de pesos más intereses por daño moral .

. Se condenó a la Municipalidad de Tunuyán a eliminar, dentro de los 60 días, el requisito de ser soltera, sin conviviente y sin hijos de su reglamento de Vendimia, por ser discriminatorio y contrario a la Ley 26.485.

a eliminar, dentro de los 60 días, el requisito de ser soltera, sin conviviente y sin hijos de su reglamento de Vendimia, por ser discriminatorio y contrario a la Ley 26.485. Rechazó la demanda interpuesta contra la Provincia de Mendoza.

Aquí, el audio de la entrevista que dio Yamila al programa "Gracias por el día" (Radio Nihuil):